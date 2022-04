Hajdi ostro nad Willa Smitha, oglasila se je tudi žena slovenskega skakalca

Po incidentu na podelitvi oskarjev, kjer je Will Smith zaradi neokusne šale udaril voditelja in komika Chrisa Rocka, je završalo po vsem svetu. Nizu novic je sledilo izražanje mnenj znanih in neznanih obrazov, ki so si bili v večini enotni, da je zvezdnikova impulzivna reakcija popolnoma nesprejemljiva. Odzvalo se je tudi nekaj znanih Slovenk, med njimi nekdanja otroška zvezdnica, danes pa podjetnica Hajdi Korošec. Kot je zapisala na svojem Instagramu, igralčevo dejanje močno obsoja in do takšnih dogodkov bi morali imeti ničelno toleranco.

»Nasilje NIKOLI ni način. Vsi moški in ženske, morajo zaščititi svojo družino in ljubljene. Vendar obstajajo manj škodljivi načini za to. Prepričana sem, da če bi se Will Smith lahko vrnil v preteklost, tega ne bi ponovil. Zato vedno dvakrat premisli o posledicah svojih dejanj, saj poti nazaj več ni. Sploh pa ne v takšnih primerih,« je zapisala Hajdi. Na njeno objavo se je kmalu odzvala Taya Damjan, žena slovenskega skakalca Jerneja Damjana. Najprej je sicer podvomila v resničnost dogodka, vendar pa se s Hajdi vseeno ni v celoti strinjala.

»Moje mnenje, da si je tudi Chris privoščil nasilje. Psihično. Nič manj boleče kot fizično. Kaj ves kako je v resnici taksna opazka prizadela Jado. V tem primeru nihče ni ravnal pravilno. In v primeru taksne ugledne prireditve je prav, da se vnaprej preveri, ali bodo šale sprejete ali bodo nekoga res prizadele,« je zapisala.

Igralec Will Smith sicer obžaluje dejanje, ki je za seboj pustilo velik madež. To je zapisal tudi v javnem opravičilu, kjer je priznal, da je prestopil mejo dobrega okusa in da kaj takšnega ne sodi v civilizirano družbo.