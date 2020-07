Hajdi: od male pevke do milijonarke

Spletno trgovino je zagnala pred šestimi leti v dnevni sobi.

Založniki so jo želeli obdržati kot majhno punčko, saj so se bali, kako bi se občinstvo odzvalo, če bi Hajdi pustili odrasti.

Ima srečo, da lahko dela od koder koli.

Hajdi.si je moj tretji otrok, na katerega sem prav tako zelo ponosna.

Urban je menda svoji mami rekel, ko je bil star 10 let, da se bo poročil s Hajdi, in evo ...

Ko sem šla rodit drugega otroka, sem do polnoči z gromozanskim trebuhom pripravljala paketke.

Svojo srečo jenašla z, plod njune ljubezni pa stain. Prav materinstvo jo je vodilo v poslovne vode in danes 41-letna Hajdi je izjemno uspešna podjetnica. Z življenjskim sopotnikom ima podjetje Hajdi.si, spletno prodajalno z otroško opremo in dodatki, v Celju je odprla butično trgovino. Z njo smo se pogovorili o otroških letih slave in podjetniški poti do milijonov.»Res je. Kako dolgo bomo ostali, še ne vemo, saj imava z Urbanom res srečo, da lahko delava od koder koli. Glede na letošnje razmere so nama vsa potovanja v tujino odpadla in tako sva rekla, da bova izkoristila to poletje, kolikor se da. Najprej sva obiskala prelepo slovensko obalo, zdaj pa se z družino mudimo na čudoviti Korčuli, kjer sva letos kupila apartma, saj sva se lani zaljubila v ta otok. Vsakemu povem, da tako lepo, kot je letos na Hrvaškem, verjetno ne bo nikoli več. Vse je mirno, plaže zagotavljajo intimo, saj niso preobljudene, prav tako niso prenatrpani gostinski lokali. Zagotovo je drugače, ampak v zelo pozitivnem smislu, vsaj za naju, ki obožujeva mir in neokrnjeno naravo.« Na Hrvaškem narašča število okuženih. Vas je strah?»Iskreno me ni strah, sem pa previdna. Vsekakor je ta virus resna zadeva in ga ne podcenjujem, ne dovolim pa, da bi me omejeval. Osebno vedno skrbim za distanco in redno higieno rok, to pa me ne omejuje, da se ne bi mogli imeti lepo.«»Nikoli. Služba podjetnika je 24/7 in zame to ni problem. Prav tako zaradi tega ne trpi družinsko življenje. Svoje delo resnično opravljam z vso ljubeznijo in predanostjo, zato mi ni težko. Seveda pa odmerjam količino dela, da ni stresno za naju s partnerjem in da ne zapostavljava družinskega življenja. Ustvarila sva rutino, ki funkcionira, in smo vsi zadovoljni.« Nekaj časa ste bili zaposleni v banki.»(Smeh) Drži. Urban je svoji mami rekel, ko je bil star 10 let, da se bo poročil s Hajdi, in evo ... Želje lahko postanejo resničnost. Jaz pa sem si vedno želela predanega, resnega in družinskega človeka, kar sem našla v Urbanu, ki je moj idealni sopotnik. Sicer sem ga dolgo čakala, ampak je bilo vredno, in na koncu se vedno vse zgodi z namenom. Le potrpežljiv je treba biti.«»Takrat niti nisem vedela, kaj je to slava, in vse skupaj je bila bolj igra in seveda velika ljubezen do glasbe. Kariera je bila zagotovo zanimivo potovanje in je imela pomembno vlogo pri oblikovanju moje osebnosti. Hvaležna sem za vsako izkušnjo, dobro in slabo, kajti naučijo te, da je najpomembnejše biti dober človek in da je karma poštena. Kar seješ, to tudi žanješ.«»Težava je nastala, ko sem želela napredovati v glasbenem smislu, se razvijati, rasti. Založniki so me želeli obdržati kot majhno punčko, saj so se bali, kako bi publika reagirala, če bi Hajdi pustili odrasti. In ker v življenju ne maram početi stvari, ki jih ne čutim, sem se odločila, da se raje posvetim študiju ekonomije. Glasba je bila in bo vedno pomemben element v mojem življenju in še danes grem rada na koncerte in tako hranim praznino, ki je ostala po koncu moje kariere. Še vedno rada pojem, in kdor poje, zlo ne misli.«»Sem zelo spontana in včasih, ko me čustva zanesejo, stopim na oder. Tako se spomnim, da sem nazadnje zapela na križarki po Sredozemlju. Po naključju smo prišli na karaoke, in ker je bil občutek pravi, sem zagrabila mikrofon, odpela komad in pobrala prvo nagrado. Petje je zame vedno dejanje duše, in če začutim, da moram zapeti, potem se nikoli ne zadržujem.«»Nikoli ne reci nikoli in na svojem instagram profilu shranjujem vse vokalno-glasbene izlive. Noro pa me veseli, da mi čedalje več ljudi reče, kako radi so poslušali moje pesmice, in da jih zdaj spet poslušajo s svojimi otroki. Res sem vesela, da so postale brezčasne in da mala Hajdi še naprej živi. Pesmice so bile moje življenje, moje otroštvo. V šoli so mi govorili, da sem važna, in tako je nastala pesmica Nisem važna, rada sem imela oblekice, in tako je nastala pesmica Oblečem si oblekico, rada sem imela živali, saj sem bila doma na kmetiji, in tako sta nastala Petelinček in Naš kuža. Vse to so pesmice mojega pravega otroštva.«»Zelo klišejsko. Zanosila sem in hotela kaj lepega za svojega dojenčka, butične ponudbe v tem segmentu pa ni bilo. Takoj sem zaznala potrebo in želela mamicam ponuditi alternativo klasični ponudbi. Hajdi.si je tako moj tretji otrok, na katerega sem prav tako zelo ponosna, in odločitev, da sem pustila lepo službo na banki kot svetovalka za pravne osebe, je bila zelo težka in, lahko bi rekla, rizična. Nisem vedela, kako se bo zgodba odvijala, sem pa vsekakor imela vizijo, strast in močno voljo.«»Bilančni podatki iz vidika prihodkov so sicer podatkovno morda zanimivi, ampak na koncu je dobiček tisti podatek, ki je relevanten. Trenutno vse vlagamo v podjetje in do danes nisem iz podjetja vzela niti evra. Verjamem v zgodbo Hajdi.si in želim ustvariti posel, v katerem bo vladala harmonija v moji ekipi in v odnosu s strankami. Za prihodki je ogromno truda, dela in neprespanih noči. Nihče ne ve, kolikokrat si bil razočaran, sprejel napačno odločitev in se tresel za obstoj vsega, kar si gradil. Če pogledam nazaj, še sama včasih ne morem verjeti, kako sem to zmogla.«»Bilance so javni podatki, in kot bivša bankirka sem dala skozi svoje roke na tisoče bilanc. V Sloveniji je ogromno uspešnih podjetij in podjetnikov. Sama se moram še veliko naučiti, in kot sem omenila, trenutno vse vlagam v podjetje. V kadre, v logistični center, marketing, digitalizacijo, optimizacijo, razvoj, zalogo ... Spletno trgovino sem zagnala v svoji dnevni sobici pred slabimi šestimi leti. Bila sem nabavnik, računovodja, skladiščnik, finančnik, podpora ... Vse v eni osebi. Ko sem šla rodit drugega otroka, sem do polnoči z gromozanskim trebuhom pakirala paketke, ob petih zjutraj sem začutila popadke in šla na porod. Ob enajstih naslednji dan je prišel na svet Evan. V sobo sem dobila dojenčka in računalnik. Ko je Evan spal, sem delala, in takrat mi je mož rekel, da bom potrebovala pomoč, saj je bilo zelo težko usklajevati dva otroka s podjetjem. Takrat smo zaposlili prvo osebo in danes je z mano že 11 krasnih sodelavk, v večini mamic, s katerimi imam lep odnos in jim popolnoma zaupam.«»Zagotovo je to pomemben dejavnik in vesela sem, da nam je uspelo pripeljati na slovenski in hrvaški trg res čudovite blagovne znamke, ki so me morale prepričati oblikovno, po praktičnosti in seveda tudi cenovno. Pri Hajdi velikokrat najdete cenejše izdelke, saj moje merilo ni visoki cenovni razred, ampak dejstvo, da izdelki olajšajo in polepšajo to najpomembnejše obdobje starševstva. Trenutno imamo v ponudbi več kot 6000 izdelkov in lahko rečem, da je čisto vsak šel skozi moje roke. Če me je prepričal, je dobil mesto v Hajdi.si. Kar več je takih, ki jih nisem želela, saj ne morem stati za nečem, kar me ni prepričalo. In mislim, da sta ta iskrenost in dejstvo, da ponudite strankam nekaj, v kar resnično verjamete, ključna.«»Denise je provokatorka in odlična v tem, kar počne. Njenih argumentov na to temo ne poznam, zato jih težko komentiram. Lahko pa izjavim, da so Slovenke zelo ozaveščene, kar se tiče mode in smernic, tako da se ne bi mogla strinjati z njenim mnenjem.«