Hajdi je nekoč pela o kužku, danes se k njej stekajo milijoni evrov

Ko je bila mlajša, je prepevala o kužku, ki je hodil sosedi v vas (zagotovo se spomnite še kakšnega hita zlatolase deklice z malih zaslonov), potem je za nekaj časa izginila z estrade. Leta so minevala, Hajdi pa je že dolgo odrasla. Kakor mnogi je tudi ona hodila v službo, usodna pa je bila tista v banki. Tam ji je namreč pot prekrižal Urban Jazbinšek, ki mu je kasneje dahnila usodni da.



Hajdi in Urban sta življenjska sopotnika, ponosna starša dečkov, Evana in Danteja, sta pa tudi partnerja v poslu. Skupaj imata dobro znano podjetje Hajdi.si (vsakemu pripada natančno polovica). Malo je verjetno ljudi, ki njene (spletne) prodajalne z otroško opremo in dodatki ne bi poznalo, o priljubljenosti pa pričajo tudi računovodski izkazi, v katere smo pokukali.



V zadnjih štirih letih je podjetje ustvarilo tolikšne prihodke od prodaje:



– leto 2016: 156.434,46 evrov,

– leto 2017: 734.387,79 evrov (3,6-krat toliko kot leto prej),

– leto 2018: 973.860,77 evrov (32,6 odstotka več kot leto prej) in

– leto 2019: 984.389,87 evrov (dober odstotek več kot leto pred tem).



Če pod zadnja štiri leta potegnemo črto, ugotovimo, da je družba prodala za 2,85 milijona evrov artiklov. A to nikakor ne pomeni, da sta zakonca toliko tudi zaslužila (dobiček je pomemben, saj je to tisto, kar pripada lastnikom). Podjetje je lani imelo sramežljivih 2400 evrov dobička, leto prej preko 10 tisočakov. Še največ ga je bilo v 2017 – računovodski izkazi kažejo, da ga je bilo skoraj 39.000 evrov. Razlog so visoki stroški, kažejo izkazi. Če upoštevamo stroške blaga, materiala in storitev ter dela, vidimo, da so ti v 2016 znašali 95 odstotkov prihodkov od prodaje, v 2017 nekoliko manj, to je 94 odstotkov, v naslednjih dveh letih pa so precej zrasli in 2019. znašali že 99,4 odstotka vseh prihodkov. Podrobnejši pogled razkrije, da so v zadnjem letu stroški rasli hitreje od prihodkov, precej tudi na račun stroškov dela. Če so se prihodki in stroški blaga, materiala in storitev povečali za 1,25 odstotka (prodaja se je povečala za 1,08 odstotka), so se stroški dela za 12,6 odstotka.



Lastnika, ki bi želela ustvariti več dobička, bosta morala okrepiti prihodke in/ali zmanjšati odhodke. Kje so prihranki, pa vesta najbolje sama.