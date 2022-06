Je Anžetova Hajdi noseča? (FOTO)

Hajdi in Anže sta eden izmed najbolj priljubljenih parov šova Poroka na prvi pogled. Svojo ljubezen sta našla v tem eksperimentu in zdi se, da vsak dan vse bolj uživata drug ob drugemu. Sta iskrena in zaljubljena, zato so mnogi pomislili tudi na to, da je Hajdi noseča.

FOTO: Zaslonski posnetek

Parček je skupaj že osem mesecev in morda se jima je v tem času pojavila želja, da bi imela dojenčka? Pred današnjo komentatorsko oddajo na Planet TV, kjer smo šov lahko spremljali, so na instagramu objavili posnetek, ki bi lahko nakazoval, da je Hajdi zanosila. Pred časom ju je v oddajires spodbujal k temu, da bi imela družino, in je predlagal celo, da bi bil boter otročku. Kaj se obeta, bomo izvedeli še nocoj.