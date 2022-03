Haha, veste, kako Lado Bizovičar kliče prvo slovensko divo Heleno?

V tokratni oddaji Znan obraz ima svoj glas je bil gostujoči v žiriji Lado Bizovičar. Čisto na začetku pa je stari znanec oddaje postregel s presenetljivo informacijo. Presenetljivo, saj nikoli ne bi pomislili, da se v prostem času druži s Heleno Blagne. Tokrat je povedal, da je bil že večkrat pri njej doma. Je pa nenavadno, da je kljub temu še vedno ne more klicati samo po imenu – vedno ji menda pravi Helena Blagne.

Si predstavljate? Družba sedi za obloženo mizo, Helena se obrne stran od Lada, on pa ji želi nekaj povedati: »Ej, Helena Blagne, a veš ...« Seveda smo si situacijo izmislili, ampak samo za to, da ponazorimo to neobičajnost.

»Še en študent za mojo šolo«

Je pa pozneje v oddaji po nastopu dvojca, ki je izvajal Ladovo skladbo izpred 20 let, Helena dejala, kaj si misli o Ladovih pevskih sposobnostih: »Ko sem prvič slišala ta Ladov komad, sem si mislila: še en študent za mojo pevsko šolo.«