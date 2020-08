Gušto se je naučil peti in plesati

Širše občinstvo ga pozna po vlogi Gušta iz serije Ena žlahtna štorija. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Se še spomnite priljubljenega lika iz Ene žlahtne štorije, vsem dobro znanega Avguština Rebule, po domače Gušta, ki ga je igral vsem dobro znani igralec? Prijazni in romantični Gušto je po šestih sezonah izjemno priljubljene serije televizijske zaslone zamenjal za gledališke odre, in sicer se je podal v svet muzikala. Trenutno nastopa v predstavi Stoletje muzikala v Gledališču Koper.»Za ples in koreografske točke nimam ravno idealne postave, ampak se potrudim in pravijo, da imam dober občutek za ritem in muzikaličnost,« o novi vlogi pravi igralec, ki se je tokrat znašel pred velikim izzivom – plesnimi koraki. Koreografske točke v omenjenem muzikalu so namreč vse prej kot lahke. »Mislim, da smo v slabem mesecu opravili veliko delo. In vsi smo tudi izgubili kakšen kilogramček, kar je bilo vsaj zame dobrodošlo po obdobju karantene,« še doda igralec, ki je svoj lik v Eni žlahtni štoriji sicer vzljubil, a pravi, da njegova prva ljubezen ostaja gledališče.Sicer pa je režiser Stoletja muzikala Čeh, ki v predstavi prikazuje odlomke iz devetnajstih muzikalov od tridesetih let prejšnjega stoletja do danes, Lasje, Nesrečniki, Mačke, Evita, My Fair Lady, Jekyll and Hyde, Miss Saigon, Zgodba z zahodne strani, Jesus Christ Superstar, Cabaret, Goslač na strehi, Hello Dolly!, Fantom iz opere, Porgy in Bess, Mary Poppins, Aladin, Levji kralj, Notre Dame de Paris in Moulin Rouge.