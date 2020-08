Grozljivo poletje Špele Grošelj: Skoraj je utonila, bila je v nezavesti (VIDEO)

Z mamo Magdo sta si resnično blizu. FOTO: Instagram

Letošnje leto je zapravi čustveni vrtiljak. Med karanteno je prekinila dolgoletno zvezo s fitnes trenerjem in športnim navdušencem, potem si je privoščila nekaj oddiha na morju, kjer pa se je končalo z nesrečo pri deskanju na vodi in Grošljeva je morala v dežurno ambulanto. Tam so ji zašili rano na glavi, dobila je štiri šive.Ko je mislila, da so drame končane, pa je v nedeljo prejela klic, ob katerem ji je zaledenela kri. Njena dobro znana mama, ki je tekmovala tudi v resničnostnem šovu Kmetija, se je na morju skoraj utopila. Na plaži v Istri se je kopala v vodi, ki je segala zgolj do pasu, ampak bi se vse skupaj skoraj tragično končalo.Celotno 72-urno sago je Grošljeva delila s svojimi sledilci in jih prosila za pomoč. Njeno mamo sta namreč rešila zdravnica iz Maribora, ki je bila v tistem trenutku na isti plaži, in neki neznani moški. Špela bi se rada obema osebno zahvalila, zato je vseh svojih 81 tisoč sledilcev prosila za kakršno koli informacijo. Po naših podatkih naj bi obe osebi že našla.Kot je še napol v solzah povedala, si niti predstavljati noče, kako bi se vse skupaj lahko končalo, če ljudje ne bi priskočili na pomoč. Kako se bo zahvalila osebama, ki sta preprečili najhujši izid, bomo seveda spremljali.