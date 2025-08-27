ŠOKKAST

Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način

Ženske so bile deležne grozljivih posegov.
Fotografija: Zgodbe, ki jih opisuje sogovornica, so grozljive. FOTO: Morrowind/shutterstock
Odpri galerijo
Zgodbe, ki jih opisuje sogovornica, so grozljive. FOTO: Morrowind/shutterstock

P. K.
27.08.2025 ob 08:33
27.08.2025 ob 08:33
P. K.
27.08.2025 ob 08:33
27.08.2025 ob 08:33

Poslušajte

Čas branja: 2:03 min.

Milena Miklavčič že leta brezkompromisno odpira teme, ki so jih generacije pred nami pometale pod preprogo. Spolnost, intimni odnosi, travme in bolečine – vse to zapisuje v knjige, ki so pretresle slovensko javnost. V pogovoru je poudarila, da je ključno, da o teh temah spregovorimo, četudi so boleče: »Pomembno je, da se o teh temah odkrito pogovarjamo in jih ne tiščimo v kot, kjer gnijejo in uničujejo življenja,« je dejala.

Grozljiv pogled v zgodovino žensk

Posebej srhljiv je bil njen opis, kako so z ženskami ravnali v času pred in po drugi svetovni vojni. Miklavčičeva je obudila pretresljive spomine ginekologov, ki so delovali v tistem obdobju: »Tega gorja, ki so ga povzročali ženskam, je bilo ogromno. Recimo, bili so primeri, tudi pri nas, ne v kakšni eksotični državi, ko so ženski – da se ne bi ‘spozabila’, kot so rekli – zašili sramne ustnice na zelo primitiven način,« je razkrila. Gre za prakso, ki se sliši kot prizor iz grozljivke, a je bila v resnici del našega prostora. Čeprav takšni postopki niso veljali za vse ženske, so posamezne zgodbe dovolj, da človeka zagrabi srh.

Skoraj ni Slovenca, ki še ni slišal za njeno knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače. FOTO: Marko Feist
Skoraj ni Slovenca, ki še ni slišal za njeno knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače. FOTO: Marko Feist

Iz njenih besed je jasno, da molk ni rešitev. Travme se nalagajo, bolečina ostaja in se prenaša naprej. Milena Miklavčič s svojim delom razkriva prav to da se moramo kot družba soočiti z resnico, naj bo še tako boleča. V novi epizodi podkasta ŠOKkast je spregovorila o težkih temah, kot so samomori in družbena stigmatizacija ljudi, ki so preživeli travmatične izkušnje. Poudarila je, da je pomembno, da se o teh temah odkrito pogovarjamo in da ljudem, ki so doživeli travme, omogočimo, da se izrazijo in poiščejo pomoč.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.

Več iz te teme:

Milena Miklavčič pogovor ženske ŠOKkast

Priporočamo

Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT
Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način
Kako bodo selili zapornike s Povšetove na novo lokacijo? Imamo odgovor pristojnih

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT
Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način
Kako bodo selili zapornike s Povšetove na novo lokacijo? Imamo odgovor pristojnih

Izbrano za vas

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.