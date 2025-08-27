Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način

Milena Miklavčič že leta brezkompromisno odpira teme, ki so jih generacije pred nami pometale pod preprogo. Spolnost, intimni odnosi, travme in bolečine – vse to zapisuje v knjige, ki so pretresle slovensko javnost. V pogovoru je poudarila, da je ključno, da o teh temah spregovorimo, četudi so boleče: »Pomembno je, da se o teh temah odkrito pogovarjamo in jih ne tiščimo v kot, kjer gnijejo in uničujejo življenja,« je dejala.

Grozljiv pogled v zgodovino žensk

Posebej srhljiv je bil njen opis, kako so z ženskami ravnali v času pred in po drugi svetovni vojni. Miklavčičeva je obudila pretresljive spomine ginekologov, ki so delovali v tistem obdobju: »Tega gorja, ki so ga povzročali ženskam, je bilo ogromno. Recimo, bili so primeri, tudi pri nas, ne v kakšni eksotični državi, ko so ženski – da se ne bi ‘spozabila’, kot so rekli – zašili sramne ustnice na zelo primitiven način,« je razkrila. Gre za prakso, ki se sliši kot prizor iz grozljivke, a je bila v resnici del našega prostora. Čeprav takšni postopki niso veljali za vse ženske, so posamezne zgodbe dovolj, da človeka zagrabi srh.

Skoraj ni Slovenca, ki še ni slišal za njeno knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače. FOTO: Marko Feist

Iz njenih besed je jasno, da molk ni rešitev. Travme se nalagajo, bolečina ostaja in se prenaša naprej. Milena Miklavčič s svojim delom razkriva prav to da se moramo kot družba soočiti z resnico, naj bo še tako boleča. V novi epizodi podkasta ŠOKkast je spregovorila o težkih temah, kot so samomori in družbena stigmatizacija ljudi, ki so preživeli travmatične izkušnje. Poudarila je, da je pomembno, da se o teh temah odkrito pogovarjamo in da ljudem, ki so doživeli travme, omogočimo, da se izrazijo in poiščejo pomoč.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.