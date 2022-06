Grozljive obtožbe po iskrenem priznanju Ane Dolinar Horvat

Igralka Ana Dolinar Horvat je pred dnevi v podkastu Mater delila svojo intimno zgodbo in najtemnejšo bolečino, zaradi katere je šla v življenju skozi pravi pekel. Med drugim je priznala, da so se njeni starši ločili, ko je bila stara štiri leta, le tri leta pozneje, ko je štela komaj sedem let, pa se je njeno življenje spremenilo v pekel.

»Sledilo je več let spolnih zlorab in življenje je postalo nekaj, čemur je bilo treba pobegniti. Pobegnila sem v balet, obsesivno. Šest let je bil moj način bežanja pred čustvi, ki so bila takrat zame prevelika, in samo ko sem plesala, se mi je svet zdel nekako znosnejši,« je bila iskrena igralka, ki pa je pri 17 letih nehala plesati, saj je spoznala, da nikoli ne bo tako dobra, kot je želela biti.

Svojo zgodbo, ki je pretresla številne Anine znance, prijatelje, oboževalce in sledilce, je delila zato, ker je čutila, da ne gre več za izbiro, temveč dolžnost. »Delila sem jo zato, ker verjamem v moč ženskih zgodb, ker smo skupaj močnejše, ker smo skupaj glasnejše in ker je čas, da se nas sliši,« je povedala in priznala, da se je v oči zazrla svojemu največjemu strahu.

Moj oči je bil moj varni prostor. Zato me boli srce, ker se v teh dneh zlivajo nanj strahovite obtožbe. Tega ne morem dopustiti.

Po iskrenem priznanju o zlorabi, izgubi otroka in divjih najstniških letih pa so se nad igralko zgrnili temni oblaki, saj je igralka na instagramu objavila fotografijo svojega očeta Janeza s tremi otroki, ki jih ima z režiserjem Sebastijanom Horvatom. Očitno so se po njenem priznanju pojavila številna namigovanja, kar je Ano močno zabolelo. »To je moj oči. Janez Dolinar. Ki mi je kupil prve lakaste čeveljčke, ki so se svetili, ko sem šla z njimi v vrtec. Ki mi je vsako jutro spekel palačinke in še vedno jih rad peče mojim otrokom. Ki si je tudi med tednom vsakič izposodil film v videoteki in sva ga zvečer gledala na kavču in jedla kruh s salamo. Z mano je moral vsaj desetkrat gledati Ljubezen na drsalkah. Nosil me je na štuporamo, čeprav sem se mu enkrat polulala. Vozil me je na vse cirkuške predstave in mi kupil največjo sladkorno peno. Moj oči je bil moj varni prostor. Zato me boli srce, ker se v teh dneh zlivajo nanj strahovite obtožbe. Tega ne morem dopustiti,« je odločna Ana, ki je sklenila, da bo ljubljenega očeta branila za vsako ceno.