Grozljiva poškodba Tjaše s Kmetija: Niti na stranišče nisem mogla sama

Tjaša Vrečič je zagotovo ena najbolj vročih tekmovalk v letošnji sezoni Kmetije. Njeni čari so padli v oko tudi njenemu sotekmovalcu Ginu. Lepotica svojo prepoznavnost že s pridom izkorišča na družabnih omrežji. Na instagramu je tako začela deliti svoje izkušnje iz sveta športa in fitnesa. Pokazala je, kako je bila videti pred pred prihodom v šov in priznala, da je trdo garala za izklesano telo in mišice, ki ji tudi v šovu pridejo še kako prav. Sledilcem je razkrila, da se s fitnesom redno ukvarja približno dve leti in v tem času je uspela pridobiti veliko mišične mase.

A tudi njena pot do tega videza je bila trnova. Svojim sledilcem je razkrila, da je utrpela poškodbo hrbtenice – zdrs diska, ki ga ni mogoče operirati in je mislila, da bo zaradi tega morala pozabiti na šport. Pravi, da jo je poškodba psihično uničila. »Predstavljaj si, da si športnik celo življenje in kar naenkrat izveš, da lahko na šport pozabiš oz. se lahko sprijazniš samo še s kakšnim sprehodom. Ampak imela sem take želje, da se s tem enostavno nebi sprijaznila.«

»Marsikomu protruzija ne povzroča problemov, kar 95% ljudi normalno živi s protruzijo in niti ne vedo, da jo imajo. Ampak tu in tam se najde kak odstotek ljudi, ki pa jim tale protruzija povzroča takšne bolečine in disk tako pritiska na živec, da niti na osnovno potrebo ne morejo sami (tako je bilo v mojem primeru :/),« je zapisala in dodala, da je hvaležna vsem tistim strokovnjakom in prijateljem, ki so ji v teh težkih trenutkih stali ob strani in ji pomagali.