Grozljiva izkušnja slovenske vplivnice: na otroka zgrmel kos ledu, voziček uničen

»Instagram ni samo deljenje lepih fotografij, ampak tudi realnih,« je na svojem profilu zapisala spletna vplivnica Petra Tomšič, zaprisežena pohodnica in planinska vodnica (na instagramu znana kot @veselahribovka). Objavila je namreč strašljivo fotografijo uničenega otroškega vozička in opisala srhljiv neljubi dogodek, ki bi se lahko tragično končal.

»To se nam je zgodilo včeraj na sprehodu. Hvala bogu smo vse žive in zdrave (Gaja, Wendy in jaz). Samo korak naprej ali nazaj in situacija bi bila lahko drugačna. S strehe se je urgal kos zmrznjenega snega … Ne vem kako, ne vem kje je bil … Ker sem vedno pozorna, da se ne gibam pod strehami s snegom. Priletel je ravno na voziček, ki je uničen. Noben voziček ne bi ostal cel, če bi na njega priletel cca 30 cm premera velik kos snega s take višine,« je zapisala (nelektorirano).

Dodala je še, da je hčerka padla ven iz vozička, ki pa jo je vseeno zaščitil. Padla je namreč na pokrivalo od vozička, bila je tudi v zimski vreči in tako ostala nepoškodovana.

»To delim z vami, ker se mi zdi pomembno, da vas opozorim, do česa lahko pride. Kljub moji pozornosti, se je to zgodilo. Zdaj vem, da se pozimi NE gibam pod strehami, tudi če na njih ni videti snega,« je še opozorila.