Grozljiva izkušnja pevke Hajdi: Sredi noči je začel kričat

Hajdi Korošec je doživela noč, ki ji je nihče ne zavida: »Danes je ena tistih noči, ki jih mame dobro poznamo. Sicer ni zakuhal, ampak ga je noga bolela, je razložila uspešna slovenska podjetnica in pevka.« Ponosna mamica dveh malih fantov se je znašla v hudi skrbi za sinčka Evana, ki so ga sredi noči zbudile hude bolečine v nogi. Ta sej širila po celi noči, sina pa je tako bolelo, da je kričal od bolečin.

Ugotovila je tudi, da sin sploh ne more stopit na nogo. Do jutra sta počakala s klicem zdravnice in po pregledu in odvzemu krvi, niso odkrili kaj bi bil lahko vzrok za neznosne bolečine. Nekateri sledilci so Hajdi omenili, da bi bile za bolečine lahko kriva otrokova rast, saj to zna zelo boleti. Hajdi pa so njeni oboževalci poslali številne dobre misli in želje, ki se jim pridružujemo tudi mi.