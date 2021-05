Groza in zelo krut dan v Masterchefu (FOTO)

Sodniki v črnem. FOTO: Pop TV

Kuhali v parih, na voljo le en voziček sestavin

Natalija in Žiga. FOTO: Pop TV

Anže bi se v izločitvenem testu rad pomeril z Natalijo

Najboljša sta bila Ljubislav in Irena. FOTO: Pop TV

V Masterchefu je bilo spet zelo napeto. Že v črno oblečeni sodnikiinso tekmovalce opozorili, da gre zares.Tekma se je zaostrila in Luka je napovedal, da bodo morali, če bodo želel priti na balkon, uporabiti preživetveni nagon.Tekmovali so v parih.je bila zin je dejala, da je njen recept za zmago, da se bori zase in je močnejša. »Tu nimam prijateljev, prišla sem po znanje in zmago.«je na te besede dejal: »Rajši grem ven kot gospod, kot da zmagam kot podgana.« Tekmovalci so imeli na voljo le en voziček s sestavinami, izbirali pa so lahko katere koli in kolikor koli, a po vrstnem redu. Toda da bi bilo kuhanje težje, so morali nasprotnemu tekmovalcu izločiti eno od sestavin, ki je ni smel več uporabljati.Bine je še pred pokušanjem jedi dejal, da se okušanja jedi tekmovalcev sodniki bojijo. »Groza in zelo krut dan v Masterchefu,« je ob dramatičnem koncu kuhanja rekel Luka. »Voziček s sestavinami je povzročil kolaps sistema,« pa je menil Karim.Na koncu sta najboljšo jed pripravilain, ki sta šla na balkon, najslabšo pa Adam in. In zmagovalca sta morala izbrati, kdo gre na izločitveni test. Ljubisav se je odločil za Anžeta. Ta je ob tem dejal, da bi si ob sebi na testu želel Natalijo. Ona je odvrnila, da bi tudi sama to želela, saj da bi Anžeta stresla iz hlač in ga postavila na realna tla.