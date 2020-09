Grošljeva razčistila z bivšim: posnela sta celo video (VIDEO)

Po skoraj petih letih sta letošnjo pomlad zaključila svojo romantično razmerje in odšla vsak svojo pot. Seveda govorimo o pevkiin njenem nekdanjem izbrancu, ki sta pridno polnila rumene medije. Slovenija ju je pobliže spoznala v šovu Zvezde plešejo in prek instagrama, kjer sta delila zabavne trenutke iz svojega vsakdana.Ko sta naznanila konec zveze, so bili njuni oboževalci kar malo žalostni, zdaj pa sta jih presenetila s skupno objavo. Špela je namreč za Grega posnela video, v katerem je razkazala stanovanje na Bledu, kjer sta se stiskala tudi Špela in Grega.Svojim sledilcem je razkrila, da jo je njen nekdanji fant želel najeti, vendar je za voljo lepih spominov reklamo naredila zastonj. Naj samo omenimo, da ima Grošljeva na svojem instagramu več kot 80 tisoč sledilcev in s svojimi posnetki lahko dober glas razširi zelo daleč. Tako je posnela video, kjer sta se z Gregom sprehodila po celotnem luksuznem stanovanju.Promocija je seveda namenjena koriščenju turističnih bonov, Grošljeva pa je za svoje sledilce uredila celo nekakšen popust. Pod videom pa so se seveda usuli komentarji sledilcev, ki objokujejo razhod lepega para. Nekateri so zapisali, kako zelo lepa sta skupaj, drugi pa se sprašujejo, zakaj sta se sploh razšla.