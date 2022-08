Grošljeva prekinila molk in komentirala predrznega Čeglaja

Potem ko se je nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj lotil slovenskih spletnih vplivnežev, je navrgel tudi nekaj informacij o pevki Špeli Grošelj. Svojim sledilcem je že pred nekaj dnevi razkril nekaj sočnih podrobnosti iz zakulisja snemanja videospota, ki je nastajal prav v sodelovanju z njo

Špelin odziv so mnogi nestrpno čakali, bil pa je svojevrsten. Objavila je namreč odziv svoje mame Magde Grošelj, ki je na vprašanje »A se tebi zdi, da bi jaz morala komentirati to, kar je Čeglaj rekel?« odgovorila, da ne ve, kdo je Čeglaj, in tako zaključila eno najbolj vročih debat v Sloveniji.

Sicer pa se je Gregor lotil mnogih, tudi kandidatk v oddaji Sanjski moški, in razkril višine honorarjev,zakulisno dogajanje in številne druge pikantne podrobnosti.