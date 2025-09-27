Grošljeva ga je imela dovolj: obračunala sta kar pred kamero

V včerajšnji komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled je bilo vroče. Komentatorji so razčlenili najbolj eksplozivne trenutke šova, med katerimi je bil zagotovo dogodek, ko je Sandi »skočil čez plot« in noč preživel z nevestino pričo. To je dvignilo prah tako med gledalci kot tudi med komentatorji. Oddaja je postregla z zabavnimi in dramatičnimi trenutki, zaradi katerih gledalci gotovo niso mogli odvrniti pogleda. Med Špelo Grošelj in Miho Hercegom pa je ostalo pri šali.

Ne mara prekinjaja

Dogodek, ki je šokiral gledalce, je bil glavna tema pogovora v studiu. Vsak od komentatorjev je imel o Sandijevem dejanju nekaj za povedati, a tokrat je razprava postala tako vroča, da so si začeli prekinjati drug drugega. Prekinjanje je najbolj zmotilo Špelo Grošelj, ki je Miho Hercoga naravnost oštela. A Miha se ni pustil. Vrnil ji je na Sandijev način, jo v šali »poslal pometat« in poskrbel, da je v studiu završalo od smeha.