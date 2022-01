Grilčeva družina preživlja pekel: Solze zadržujem 24 ur na dan

Težko si je predstavljati, kako hude čase preživlja mlada družina, ki je pred slabima dvema mesecema izgubila tako ljubljenega moža in očeta, uspešnega deskarja Marka Grilca. Njegova žena Nina je po njegovi smrti rodila tretjega otroka, hčerko Alasko, skrb za novorojenčka pa je vsak dan prepletena z žalovanjem treh strtih src in vzgojo njunih dveh šoloobveznih otrok, starih šest in osem let.

Kljub vsemu se poskuša družina vračati na sneg, na deskanje, saj je bil to od nekdaj njihov način življenja. Tako se tudi že novorojenčica navaja na sneg in snežne dogodivščine, skupaj so dan preživeli na Voglu.

Ob tem je Nina delila tudi srce parajoč zapis o tem, kaj trenutno preživlja:

»Toliko stvari sem se odločila ignorirati v zadnjih nekaj tednih, ena od njih pa je tudi besedna zveza 'ne morem'. Toda nikakor ni lahko ... Moje telo si še ni opomoglo od poroda, skrbim za novorojenčka skupaj s tremi strtimi srci, hkrati pa 24 ur na dan zadržujem solze. In čeprav si nadvse želim, da bi bile stvari drugačne, me je Marko naučil, kako je dobro občutiti moč, da se v gorah vedno boljše počutiš in da se živali, kot smo mi, nikdar ne vdajo!«