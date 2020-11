Gregor Trebušak prebolel koronavirus, nato pa storil to

Vedno nasmejani televizijski voditeljje sporočil, da je prebolel okužbo z novim koronavirusom. Nekaj tednov je bil odsoten z delovnega mesta in njegove voditeljske termine je nadomeščala, ki se ji je tudi javno zahvalil. Na pobudo zavoda za transfuzijo se je odzval tudi sam in se odločil za darovanje krvne plazme. Kot je še razkril, je za tovrstno darovanje slišal na radiu. To ni prav nič neprijetno, na koncu pa se je svojim sledilcem pohvalil še z malico, ki jo je dobil.Vse, ki so preboleli okužbo, pozivajo v Zavodu za transfuzijsko medicino. V njihovi krvi so namreč protitelesa, ki jih je ustvaril imunski sistem. Ta pri bolniku, ki se bori s covidom 19, delujejo kot zdravilo, saj nevtralizirajo, zajezijo ali celo popolnoma uničijo virus in s tem omogočijo krajše zdravljenje, morda celo preprečijo smrt.