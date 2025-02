Gregor Strasbergar razkril, kako se v resnici počuti pred izborom Ema

Slovenska glasbena scena bo danes zvečer doživela enega največjih vrhuncev leta – izbor Ema, kjer bo Slovenija dobila svojega predstavnika za Pesem Evrovizije. Letos pa dogodek prinaša še en poseben trenutek – v vlogi voditelja se bo prvič preizkusil Gregor Strasbergar – Štras, ki bo skupaj z Raiven popeljal gledalce skozi razburljiv glasbeni večer.

Pevec priznava, da je bil sprva nekoliko zadržan glede ponudbe, saj vodenja ni imel v načrtu. »Glede na to, da sem glasbenik, ne voditelj, in s tem skoraj nimam izkušenj, mi je bilo malce nelagodno,« je priznal v intervjuju za revijo Suzy. Dodaja, da so mu ustvarjalci povedali, da si želijo njega točno takšnega, kot je. »Dobro, sem pomislil, čeprav to ni preprosto.«

Štras je frontman skupine Mrfy. FOTO: Anja Smaka Delo

Ko se je začel proces priprav, so se stvari hitro spremenile. »S profesionalnim in strukturiranim pristopom, rednimi srečanji in skupnim ustvarjanjem scenarija sem postajal vse bolj sproščen,« razkriva glasbenik. Tako zdaj, tik pred velikim večerom, občuti predvsem pozitivno vznemirjenje.

O sodelovanju z Raiven

Poleg tega poudarja, da je sodelovanje z Raiven izjemno, saj se odlično ujameta. »Ključno se mi zdi, da lahko v tem vodenju uživam, ne da ga samo izpeljem, ker se šele od te točke dalje začne razvijati energija, ki se lahko potem prenese na gledalce,« pravi Strasbergar.

Emo bosta v soboto na TV Slovenija vodila Raiven in Štras. FOTO: Urša Premik

V smehu je pred izborom razkril še, da izkušnje z vodenjem v resnici že ima: »V osnovni šoli sem vodil valeto.«

Strasbergar in Raiven bosta poskrbela, da bo večer poln energije, humorja in glasbene strasti – kot se za največji glasbeni spektakel v Sloveniji tudi spodobi.

