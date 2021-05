Gregor šokiran poslušal govorice o dekletih, storil pa je to

Sara se je s Pio soočila o očitkih, da od Gregorja pričakuje, da jo bo financiral. FOTO: Pop Tv

V novi epizodi šova Sanjski moški jekončno spoznal nova dekleta, ki so se pridružila šovu. »Že tako imam toliko dela z ostalimi puncami, zdaj pa še pet novih, kakšni izzivi,« je presenečen komentiral. Spoznaval jih je tam, kjer se sicer znajde najbolje - na nogometnem igrišču in kot na pravi tekmi je bilo vzdušje precej vroče.V ekipi modrih je sicer blestela nogometašica, ekipi rdečih, v kateri so bile novinke pa se je naposled pridružil Gregor. Kot je priznal, je bil izziv - igranje nogometa s samimi ženskami precej zahteven. In tudi precej grob - kar dvakrat ga je na tla podrla, za kar ji je ob koncu pokazal rumeni karton, tega pa kajpak ni najbolje sprejela.Zmagovalno ekipo je naposled povabil na skupinski zmenek, nanj pa povabil tudi novinko, ki mu je povedala, da je zanj priletela iz Francije. Priznal je, da ga je ob zasebnem pogovoru precej očarala.Sicer pa je bilo dogajanje med dekleti znova precej dramatično: precej slabe volje je bila, ob prihodu deklet jo je očitno navdalo ljubosumje. Gregorju je povedala, da so vsa nova dekleta prišla le zaradi samopromocije. Sanjski moški je bil ob slišanem šokiran in se za nekaj časa umaknil od njih, dekleta pa je močno zaskrbelo, bile so zelo slabe volje.»Dekleta me zasuvajo z informacijami, s kakšnimi nameni so dekleta tukaj,« je dejal Gregor in napovedal bo, da bo šov odslej drugačen. »Ne vem pa, koliko novih punc bo sploh še ostalo.«Ko so že mislile, da bodo vse ostale brez vrtnice, jih je presenetil in jo podaril prav novinki Tjaši. Poudaril je, da zelo ceni to, da je prišla tako daleč, da bi našla svojo ljubezen.To je še dodatno potrlo ostala dekleta, ki se počutijo vse bolj ogroženo zaradi prihoda novink. Poklapane so se vrnile med ostale tekmovalke, tam pa je sledila nova runda obračunavanj.