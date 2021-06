Gregor izbral polfinalistke, ena vrtnico zavrnila

Boj za srce sanjskegase bliža vrhuncu, v lovu nanj so ostale le še tri. Gregor je izbralin, a je vrtnico slednja zavrnila.Kot je Pia povedala Gregorju na samem, si ju v prihodnosti ne predstavlja skupaj. Čeprav ji je priznanje šlo težko z jezika, je bila naposled olajšana, da se je izpovedala. »Želim ti, da si srečen. Bodi še naprej takšen kakršen si,« mu je dejala, Gregor pa je priznal, da mu je bilo sprva malce neprijetno, a ga njena odločitev ni presenetila. Strinjala sta se, da sta imela poseben odnos in da bosta ostala prijatelja.Šov je zapustila tudi, ki je obžalovala, da se je končala ta dogodivščina, in dejala, da bo še naprej iskala svojega sanjskega moškega. Tudini prepričala Gregorja, ko ga je na samem izzvala: »Kako bi ti meni v eni potezi pokazal, koliko si strasten?« Gregor je priznal, da mu je postalo vroče: »Če danes dobiš vrtnico, ti bom pokazal, kaj pomeni strast z moje strani.« Tudini želela, da se vse skupaj konča, a je bila vseeno hvaležna za izkušnjo.Gregor je trem polfinalistkam povedal, da komaj čaka, da se bolje spoznajo, predstavile ga bodo svojim družinam, nato pa bosta dve spoznali še njegove najbližje.