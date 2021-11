Gregor Čeglaj obrnil ploščo: Sem kreten, ker sem to rekel

Gregor Čeglaj je v zadnjih dneh s svojimi izjavami dvignil veliko prahu (kaj je govoril, najdete v članku Znane Slovenke zgrožene: ste videli, kako jih je popljuval sanjski Gregor? (VIDEO)). Ženske so bile prizadete in so z besedami udarile nazaj, mnoge so nič več sanjskemu moškemu tudi nehale slediti na spletnih omrežjih. Oglasila so se tudi številna podjetja, s katerimi je sodeloval, nekatera so menda tudi prekinila sodelovanja.

Prvi Čeglajev odziv je bila objava na instagramu, ko je sporočil, da je iskren človek, ki vedno pove točno to, kar misli, da pa marsikomu to ni všeč: »Sem človek brez dlake na jeziku, če me kar koli vprašaš, ti odgovorim brez dlake na jeziku. Nikomur mi ni težko povedati v obraz, kaj mislim, v tej igri sem ocenjeval ženske od 1 do 10. Vsaka ženska je lepa, vredna, lahko ima 10 ali 20 kilogramov več ali premalo.« Poudaril je, da kakšna morda njemu ni všeč, nekomu drugemu pa je. »Očitno se Slovenija ne more sprijazniti s tem, kaj jaz mislim.«

Zdaj pa je Čeglaj obrnil ploščo. Med gostovanjem v oddaji Radia 1 je povedal: »Sem kreten, ker sem to rekel, in se zavedam, da to ni bilo lepo. Res mi je žal, še enkrat bi se iskreno opravičil vsem puncam, od prve do zadnje. Jaz sem bil vedno na njihovi strani, za vsako mislim, da je kraljica, in z njimi sem tudi tako ravnal. Verjamem, da je vsak človek lep, še posebej znotraj. Verjamem, da vsak človek naredi kdaj napake, in jaz sem jo naredil. Nisem slab človek, nisem škodoželjen, nikoli v življenju nisem na tak način ocenjeval ljudi. Ne bom iskal izgovorov, zakaj sem to naredil, sem pa se opravičil in naredil bom marsikaj, da popravim to.«

​