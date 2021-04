Gostujoča sodnica v Masterchef prinesla smeh, a tudi veliko joka

V Masterchefu je bil tokrat na sporedu najprej individualni test. Če so se v začetku razveselili četrte sodnice, Salome, je bila oddaja kasneje polna tudi solz. Malo zaradi sreče, nekaj pa tudi zaradi razočaranja.



Tekmovalci so se tokrat spopadli v peki pite z limonino kremo in meringo, specialiteto Salome iz enega od predhodnih Masterchef šovov. Če ste mislili, da je njena priprava enostavna, vam lahko povemo, da še zdaleč ni bilo tako. Nekateri so imeli težave s testom, drugi s (pre)tekočo kremo, številni pa z meringo, saj se kar ni in ni strdila. Med tistimi, ki je imel težave, je bil tudi Adam. Najbolj ga je motilo, da so ga sodniki obiskali, ko je bil v hudi stiski. V kamero je tudi priznal, da si je v tistem trenutku mislil, naj sodnica raje spoka.



Prvi so solze po licih spolzele Patriciji. Pa ne od žalosti, ampak od sreče. Salome ji je namreč namenila besede, polne navdiha. Testo, s katerim je imela težave, je popravila in odločno drvela proti cilju. Ko je ura končno odbila, so tekmovalci dvignili roke. Nekateri zadovoljni, drugi razočarani. Med zadnjimi sta bila tudi Adam in Katja. A njuna pita ni bila najslabša. Že po hitrem vizualnem pregledu je Salome izločila Alanino sladico, kar je pomenilo, da je sodniki ne bodo niti pokusili, morala pa si je tudi nadeti črni predpasnik (čakal jo je boj za obstanek).



Katjino testo je bilo resda pohvaljeno, da je šolski primer, kakšno bi moralo biti. A po pokušanju so sledile kritike: testo je bilo predebelo, pasijonke pa je bilo v kremi enostavno premalo. Sodnik Bine je komentiral tudi okus, ki da je bil dolgočasen. Katja je bila razočarana, v kamero je tudi zajokala: »Zakaj mi 'tle ni ratala perfect' pita? To ni bil izziv za sodnike, jaz sam bila tam sama s sabo in tisto pito ...« Dejala je, da ji to sicer uspe in da navadno navduši z okusi.



Na koncu so sodniki odločili, da je med ponujenimi najboljša Dušanova pita. S tem si je zagotovil mesto na balkonu, Patricija, Adam, Katja in Alana pa so se morali spopasti za obstanek. Tokrat so nadgrajevali pokovko ali kokice, kot jim pravimo po domače. Po nekaj začetnih težavah in opozorilih sodnikov, kaj pravzaprav od njih zahtevajo, je četverica dostavila svoje izdelke. Najbolj je navdušil Adam, ki je bil s svojim izdelkom zadovoljen, po pokušanju pa tudi sodniki. »Prepričan sem, da je ta trenutek rojena nova Masterchef zvezda, o kateri se bo veliko govorilo,« je dejal sodnik Luka. Karima so navdušili okusi, da ga je 'sezulo', pa ni skrival niti Bine, ki mu je dejal, da ga ne spusti domov. Pohvaljene so bile tudi Patricijine ocvrte kokice. Sledila je Alana, ki so jo sodniki okarali, saj je bila porcija premajhna, medtem ko so bili z okusi zadovoljni. Zadnja je bila na vrsti Katja. Karim je pokomentiral: vonj ogromno ponuja, okus pa ne sledi.



Za obstanek sta na koncu pred sodniki ostali Katja in Alana. A čeprav je bila Alanina porcija manjša, je imela več okusa in zato so sodniki izločili Katjo. »Vsega, kar sem doživela, ne bi zamenjala za nič na svetu,« je dejala po koncu. Pričakovala je 15 ljudi, ki ji bodo metali polena pod noge, dobila pa je čisto prave prijatelje, ki jim je mar zanjo.

