Gospoda s posebno izdajo na gospodov dan

Jure in David se poznata že dolgo, je pa trajalo lep čas, da sta ugotovila, da ju zanima kup istih stvari.

Voditeljainv najbolj gosposkem podkastu južno od Karavank kramljata o avtih, športu, sproščanju adrenalina, (pop) kulturi, osebni negi, razvajanju brbončic, gedžetih ... ter vsem drugem, kar zanima prave moške. Pa tudi dame, ki so jim všeč gospodje, kot se šika. Eden najbolj iskanih podkastov je že obvezen del nedeljskih dopoldnevov gospodov in dam, ki so jim umirjenost, bonton in uglajenost bližje kot kričanje, zmerjanje in napetost, ki vse bolj smetijo svetovni splet.V svojem podkastu Gospoda klepetata o boljših plateh življenja in nas ob tem nevsiljivo zabavata s svojimi prigodami ter številnimi uporabnimi nasveti. Ob božiču, na praznični gospodov dan, bosta oboževalce prvič pozdravila tudi z videoedicijo. V premierni videoepizodi bosta zveste poslušalce popeljala skozi božične prigode, spomine in anekdote, pregledala božične pesmi ter rituale kraljeve družine, z voščili pa se jima bo pridružilo nekaj znanih obrazov.Oboževalce bosta zabavala tudi prvi dan v letu 2020. O čem bosta klepetala takrat, sta še zelo skrivnostna, zagotovo pa bo tudi ta izdaja delovala kot topla kurja juhica po prekrokani noči.