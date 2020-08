Gorenjski policisti naleteli na dekliščino, sledilo je presenečenje (FOTO)

Milijone slavne igralke hoče njen slovenski sin

Italijanska diva Gina Lollobrigida, ki je nekoč veljala za najlepšo žensko na svetu, je julija praznovala 93 let. Čeprav so jo imeli za enega največjih seks simbolov, želeli biti vsi ob njej, jo poznati, ne nazadnje se je tesno zbližala z monaškim knezom Rainierjem, Fidelom Castrom, Titom in še mnogimi drugimi, igrala z največjimi zvezdniki svojega časa, in četudi so po čudoviti La