Gorenjka je prvič postala vinska kraljica Slovenije (FOTO)

26. vinska kraljica Slovenije je postala Maja Pečarič, prva Gorenjka, ki si je prislužila ta laskavi naziv. Nasledila je Mariborčanko Ano Protner, ki je pred tem tudi že bila vinska kraljica Maribora. 26. slovensko vinsko kraljico so v Zdravilišču Radenci okronali Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tjaša Kos, predsednica društva Kelih, ter Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.

»Na dogodkih doma in v tujini bo predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele – Primorsko, Posavje in Podravje, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino,« so povedali organizatorji. 23-letnica iz Kranja je diplomirana inženirka živilstva in prehrane, ki končuje drugi letnik magistrskega študija. Za svoj drugi dom je označila Belo krajino, kjer pomaga v vinogradu ter pri promociji Vinske kleti Pečarič-Meginc.

Za vino 26. Vinske kraljice Slovenije je izbrala lastno polsuho vino rose, letnik 2022, z zaščitenim geografskim poreklom. Vinsko kraljico Slovenije kronajo vse od leta 1996, nosilec institucije je Pomurski sejem.

Ena najlepših slovenskih vinskih kraljic, Mariborčanka Ana Protner, je prišla v družbi dedka in babice, Jožeta in Silve Protner iz hiše Joannes. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Novo vinsko kraljico so okronali Irena Šinko, Tjaša Kos in Janez Erjavec.

Dejan Bayer, organizator vinskega festivala VinDel, je prišel v družbi Linde Zottel.