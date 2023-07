Goran Hrvaćanin in njegovo dekle preizkušala meje

Camino de Santiago ali Jakobova pot je ena najstarejših romarskih poti na svetu, ki tudi danes privlači na tisoče romarjev, popotnikov in turistov z vsega sveta. Ideja o romarski poti je pred časom zamikala tudi komika, igralca, scenarista in producenta Gorana Hrvaćanina, ki ga javnost pozna tudi po vzdevku Gojko Ajkula.

Zvezdnik satirične komedije Pr' Hostar 2 promila se je pred dobrim mesecem na pot, polno izzivov, podal s srčno izbranko Tino in pred dnevi sta precej zahteven pohod po priljubljeni pohodniški poti, ki vodi do skrajne zahodne točke španske obale, zaključila. »Opravila sva! Po 31 dneh hoje, po več kot 800 kilometrih in 11 žuljih sva prišla na 'konec' sveta. Spoznala sva veliko prijetnih ljudi, spomini pa bodo ostali. Upam le, da bodo bolečine v mišicah izginile,« je na družbenem omrežju zapisal vsestranski ustvarjalec, ki je del poti delil s svojimi spletnimi prijatelji in sledilci.

Vsestranski ustvarjalec Goran Hrvaćanin že več let velja za enega najbolj priljubljenih komikov v Sloveniji. FOTO: MEDIASPEED.net

Ti so bili nad njunim podvigom navdušeni, ob tem pa se je vsul tudi plaz čestitk z vseh strani. Tisti, ki so prehodili to pot, vedo, da sloviti El Camino vodi do svetišča svetega Jakoba v Santiagu de Compostela, leta 1985 pa je Unesco Jakobovo pot vključil med svetovno dediščino. Ta sicer že dolgo ne velja zgolj za romarsko pot, temveč vsako leto privablja na tisoče turistov, ki se tja odpravijo z različnimi nameni, pravijo tudi, da je hoja po El Caminu hoja k samemu sebi.