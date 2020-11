Goran Dragić z družino v tople kraje

Brez treninga

Za našim košarkarskim asomje naporna sezona. Zaradi covida-19 so zaključni del severnoameriške poklicne košarkarske lige odigrali v posebnem mehurčku, strogo varovanem in izoliranem mestu v Disneyworldu v Orlandu, kamor se novi virus ni pretihotapil, košarkarji pa so v popolni izolaciji preživeli več kot tri mesece, igrali so tekme in se družili! Med tistimi, ki so bili najdlje v tem kompleksu, je bil prav 34-letni Dragić, ki je z Miamijem prišel do finala, tam pa je žal klonil proti Lakersom.Verjetno bi bilo drugače, če sene bi poškodoval, a žal časa ne more zavrteti nazaj. Po finalu se je hitro vrnil domov v Ljubljano, kjer je nanj čakala družina, otrokainter žena. Najbližje je močno pogrešal, oni pa njega. Po vrnitvi v Slovenijo je očka svoja otroka razvajal tudi s peko pice, v teh dneh pa so jo mahnili v tople kraje, in sicer so odpotovali v Abu Dabi, v Združene arabske emirate, kjer se v teh dneh temperatura čez dan ne spusti pod 30 stopinj Celzija.Goran te dni uživa na mivki in polni akumulatorje pred novo sezono, ki se bo začela že 22. decembra.