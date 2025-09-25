Goran Dragić, kot ga nismo vajeni. Je to začetek nove kariere? (FOTO)

Čeprav je Goran Dragić pred dobrim letom kariero profesionalnega športnika obesil na klin, bo za vedno ostal eden naših najboljših košarkarjev. A košarka ni njegov edini talent, odlično se znajde tudi pred kamerami. V preteklosti je posnel precej televizijskih oglasov, zdaj pa se je s svojo srčno izbranko Greice Murphy postavil še pred fotografski objektiv.

Da je svetlolasa lepotica velika ljubiteljica mode, je znano. Na vseh dogodkih, na katerih spremlja starejšega od bratov Dragić, je brezhibno urejena, zato ne preseneča, da je stopila tudi v vlogo fotomodela. Z moškim, ki jo v vsem podpira, ob strani je delo zagotovo še veliko lažje in bolj prijetno, oba pa sta na posnetku, ki ga je objavila postavna Američanka, videti nadvse elegantno in sproščeno.

Treba je priznati, da se je Goran Dragić odlično znašel v novi vlogi in nihče se ne bo čudil, če bodo ponudbe za tovrstno delo v prihodnje kar deževale.