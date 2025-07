Goran Dragić in njegova Greice znata uživati! Poglejte, kje se nastavljata sončnim žarkom (FOTO in VIDEO)

Kljub temu, da je Goran Dragić lani profesionalno košarkarsko kariero obesil na klin, pa je še vedno izredno dejaven v tem športu, le da zdaj deluje bolj »v ozadju«. Ravno prejšnji teden je v Laškem potek njegov košarkarski kamp, kjer so lahko mladi med 9. in 15. letom starosti ne le trenirali košarko, ampak uživali še v drugih športnih aktivnostih, se družini in zabavali.

Po koncu kampa pa je prišel čas tudi za oddih in ustvarjanje skupnih spominov z Goranovo drago Greice Murphy, s katero sicer zadnje leto končno lahko preživita več časa skupaj. Tokrat sta se odpravila na sanjski Santorini, kjer sta uživala na romantičnih sprehodih, veliko časa pa sta preživela tudi na vodi.

Greice je na družabnih omrežjih s sledilci delila kupček fotografij, na katerih zaljubljenca uživata na čolnu ter si s prav posebne perspektive ogledujeta spektakularne skale, vasice in plaže. Ena od slednjih je Gorana tako prevzela, da si ni mogel kaj, da se ne bi pognal s čolna ter zaplaval proti gladki mivki, kjer so ga pred radovednimi pogledi skrivale visoke pečine. Plaža je bila povsem prazna, saj je dostopna le z vode, doživetje je bilo zato še toliko bolj veličastno.

Uživata tudi v vožnji s čolnom. FOTO: Osebni Arhiv