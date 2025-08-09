ZELO ZALJUBLJENA

Goran Dragić drago peljal v Egipt

Nekdanji košarkar in kapetan zlate košarkarske reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić se mudi na severu Afrike.
Fotografija: Takole sta uživala v Grčiji. FOTOGRAFIJE: Instagram
Takole sta uživala v Grčiji. FOTOGRAFIJE: Instagram

S. N.
09.08.2025 ob 10:12
S. N.
09.08.2025 ob 10:12

Čas branja: 1:45 min.

Čeprav je bilo zanj slovo od košarke težko in izjemno čustveno, ni videti, da bi Goran Dragić hudo pogrešal parket, treninge in igro. Po slovesu od športa, ki ga je izoblikoval in ga izstrelil med najboljše slovenske košarkarje vseh časov, uživa v slehernem trenutku.

39-letnik se trenutno mudi na oddihu v Egiptu, kjer mu družbo dela postavna srčna izbranka Greice Murphy. V Kairo sta se odpravila na raziskovanje staroegipčanske civilizacije, k čemur seveda sodi tudi ogled slavnih piramid, kamor sta odjahala na hrbtih kamel.

Goran Dragić z izbranko v Egiptu
Goran Dragić z izbranko v Egiptu

Dragić je poleg fotografij na družbenem omrežju Instagram delil še video, na katerem je pokazal piramide iz Gize, objavil skupni portret z Greice in svojo fotografijo, na kateri suvereno jaha kamelo.

Skrti kotiči očarljivega Santorinija

Par to poletje nadvse uživa. V Egipt sta se namreč odpravila po dopustu na Hrvaškem, kjer sta bila skupaj z Goranovo mamo Mojco in očetom Marinkom. Z Greice sta nedavno uživala tudi v Grčiji, kjer sta si privoščila pravo zvezdniško razvajanje.

Raziskala sta skrite kotičke očarljivega Santorinija in izbrala le najboljše restavracije na otoku. Iz Grčije sta nato odletela še na zahod Italije, kjer jih je gostila slavna vinarija Fontanafredda, ki se je pohvalila z visokim obiskom.

Sicer pa je Dragić po slovesu od profesionalne košarkarske kariere napovedal, da bo več časa posvetil družini in prijateljem. 39-letnik se svojih obljub več kot očitno drži.

Sledilci se veselijo, ko nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deli utrinke iz zasebnega življenja. 
Sledilci se veselijo, ko nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deli utrinke iz zasebnega življenja. 

Odkar je v športnem pokoju, več časa preživi z mamo Mojco in očetom Marinkom.
Odkar je v športnem pokoju, več časa preživi z mamo Mojco in očetom Marinkom.

