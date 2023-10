Golobova ministrica dala odpoved in šla na lepše

V začetku meseca je s funkcije ministrice za javno upravo odstopila Sanja Ajanović Hovnik. V odstopni izjavi je takrat zapisala:

»V preteklem letu in pol sem svoje zasebno življenje popolnoma podredila našim ciljem v prepričanju, da nam bo skupaj uspelo. Na to sem bila pripravljena in sprejela kot golo dejstvo ob nastopu mandata. Nikakor pa si nisem mogla predstavljati, da bi lahko postala tarča medijskih napadov, v katerih sem obsojena vnaprej, v katerih dejstva niso pomembna, sodba pa je spisana.«

Ministrica se je na tnalu znašla zaradi dragih potovanj čez lužo s službenimi kolegicami (in možem) in zaradi dodelitev sredstev nevladnim organizacijam. Med drugim jih je dobil inštitut v lasti njene nekdanje poslovne partnerice (svoj delež je podarila mami).

»Hvaležna sem vsem, ki mi zaupate in veste, da je moja vest čista. Da nisem storila nič nezakonitega,« je še zapisala v odstopni izjavi ministrica, ki si želi, da pristojni organi čim prej opravijo svoje delo, da ne pade senca dvoma o političnem vplivu na presojo organov.

Po dogodku se je ministrica očitno odločila, da je po napornem letu v vladi Roberta Goloba čas za nekaj počitka. Te dni je namreč na svojem zasebnem facebook profilu objavila fotografije s prelepih sprehodov ob vodi. Družbo ji je delal (vsaj) pasji prijatelj, pravzaprav prijateljica, ki sliši na ime Ula.

Mnogi so ji zaželeli, naj si spočije, nekateri pa so ji zaželeli duševnega miru, ki je še kako pomemben. »Voda in prostranost pomirita, vse to potrebujemo v teh dnevih,« se je na njeni fotografiji odzvala (facebook) prijateljica.