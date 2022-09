Golob testiral člane svoje stranke: poglejte, na kaj

Predsednik vlade Robert Golob je v pogovoru za Ono plus na vprašanje novinarke, ali drži, da je člane svoje poslanske skupine podvrgel psihološkemu testiranju, to zanikal, a razkril, da jim je v reševanje ponudil vprašalnik CliftonStrenghts, ki pokaže na človekove vrline delovanja v skupini, ki opiše posameznikov motivacijski sistem drugim v skupini. »Pomaga ti narisati sliko samega sebe tako, da lahko drug z drugim v delovnih okoljih lažje sodelujemo. Osredotoča pa se samo na vrline,« je dejal in naštel svoje vrline: maksimizator, strateg, uspešnež, učenec in aktivator.

Odzval se je tudi na kritike nekaterih, ki se smešijo na njegovo izgovorjavo. »Bom ta svoj »ɦ« iz govora zradiral ali ne? Odločil sem se, da ga ne bom. In ga nisem. /.../ Govorim knjižno, kolikor lahko, le da je moja izgovarjava takšna, kot se uporablja v kraju, od koder prihajam. Mislim, da je to nekaj, kar moj jezik bogati.«