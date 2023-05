Golob na Bled pripeljal Tino, vsi so jo občudovali (FOTO)

Na Bledu so se ob odprtju mednarodne konference z naslovom Iz kriznega menedžmenta v novi optimizem zbrala pomembna imena iz sveta politike in poslovnega sveta. Dogodek je organizirala IEDC poslovna šola Bled, na njej pa so med drugimi sodelovali tudi nekdanji finski premier Esko Aho, ustanovitelj in predsednik Rimac Automobili in predsednik Bugatti Rimac Mate Rimac.

Manjkal pa ni niti naš predsednik vlade Robert Golob, ki se je dogodka udeležil s svojo partnerko Tino Gaber. Tina je tudi tokrat pritegnila veliko pozornosti, saj je bila kot vedno brezhibno urejena od glave do pet. Nosila je črno obleko z zlatimi detajli, v rokah pa e držala torbico v peščenem odtenku.