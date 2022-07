Golob in Janša presenetila: to se ni zgodilo že nekaj časa (FOTO)

Premier Robert Golob je s predsedniki parlamentarnih strank, z vodji poslanskih skupin, resornimi ministri in s stroko začel razpravo o nadaljnjih ukrepih za blažitev draginje. Prvaka opozicijskih SDS in NSi, Janez Janša in Matej Tonin, sta ukrepom, če bodo smiselni, napovedala podporo. Na srečanju je prišlo do rokovanja, ki ga le redno vidimo. Sedanji in bivši premier sta si podala roki, kakšen je bil stisk, pa žal ne vemo.

Takole sta si segla v roke. FOTO: Voranc Vogel

Vlada bo sicer predvidoma v četrtek potrdila tudi ukrepe za pomoč socialno ogroženim prebivalcem v času draginje, med katerimi bodo enkratni dodatki, s katerimi bi pokrili razliko med dohodki in pragom tveganja revščine, je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.