Premier in njegova partnerka povzročila hudo polemiko s to fotografijo s papeževega pogreba (FOTO)

Poročali smo, da si je na pogrebu papeža Frančiška skupina visokih državnikov privoščila velik protokolarni kiks in predvsem nespoštljivo dejanje. Ko so na Trg svetega Petra prinesli krsto s papeževimi posmrtnimi ostanki in je večina voditeljev sklonila glave, da bi Frančišku izkazala spoštovanje, je peščica povabljencev raje izvlekla mobilnike ter začela snemati.

Tega Robert Golob in Tina Gaber nista storila, je pa na družbenem omrežju X završalo med uporabniki po objavi fotografije Roberta Goloba in Tine Gaber na pogrebu na profilu brutusReloaded.

Pod vprašanjem uporabnika: »Kako že stroka diagnosticira osebe, ki se na pogrebih vidno zabavajo in smejijo?« so se zvrstili številni komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Sta pa tokrat vsaj dostojno urejena. Pa po posnetku Rai tv sta bila na prizorišču dooolgo pred uradnim začetkom ceremonije«.

»Narcisoiden.«

»To se vidi pomanjkanje empatije. Zrelo za psihiatra. Človek se smeji takrat, ko je smešno in joka, ko je žalostno. Ne pa obratno.«

»V mislih sta že v 'šopingu' v Rimu in morski hrani v najboljši restavraciji v Rimu.«

»‘In, Robi … kako je bilo na pogrebu?’ ‘Žalostno. Muzka je 'špilala', pa sam’ jaz sem plesal.’«

»Tako no, dobre volje se mi zdita. Kot da pozirata. Tragikomično!«

»Ne poznam strokovnega izraza, zato bom rekel 'prpizdenost'.«

»Sem pobrskal: paramimija - ce se režiš kljub žalosti paratimija - če se režiš, ker si vesel, pa bi koral biti žalosten.«

»Ne biti tako strog. Celo visoki (in široki) cerkveni dostojanstveniki so se veselili snidenja.«

»Ne vem, kako stroka kaj takega diagnosticira. Dejansko, v verskem smislu, je tostranska smrt prehod v nesmrtnost in se bi tega morali Kristjani veseliti. Prepričan pa sem, da o tem niti Robert niti Tina nimata pojma. Zato pravim, neokusno početje.«

»Vesela turista si na strošek proračuna pumpata ego.«

»Taki ljudje so narcisoidni psiho ali sociopati. Videl že od blizu (diagnoza potrjena), kako se je ta oseba pol ure po pogrebu svojega očeta smeji. In se smeji cel dan, govori vse drugo, svojega očeta pa sploh ne omenja oz. ga omenja, kot da je vse nekaj fino in normalno.«

»Smeji se, ker ve, da ga zvečer čaka strap-on.«

»Zgleda da že dolgo nisi bil na pogrebu ... Točno takole je videti po koncu obreda, ko se razhajajo. Pa če si priznamo ali pa ne. Nista mi super simpatična, ampak ti prav iščeš dlako v jajcu ...«

