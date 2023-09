Golob in Gabrova odletela v tujino: na sprejemu so vsi opazili le eno (FOTO)

Premier Robert Golob se danes mudi na uradnem obisku pri luksemburškem kolegu Xavierju Bettelu. Goloba in njegovo partnerico Tino Gaber so sprejeli z vojaškimi častmi. Bettela je na sprejemu spremljal njegov soprog Gauthier Destenay.

Sam obisk pa za našega predsednika vlade verjetno ni bil tako preprost in brezskrben, saj Golob zaradi poškodovanega prsta na nogi še vedno uporablja bergle. Kaj se mu je zgodilo, smo poročali v članku Strašna smola Roberta Goloba: razkrivamo, kaj se mu je pripetilo (FOTO).

A še bolj kot bergle je oči prisotnih pritegovala njegova spremljevalka. Brhka Tina je bila tudi tokrat do potankosti urejena in je žarela v vsej svoji lepoti. Nosila je elegantne črne salonarje in sivo obleko s črnim pasom. Lase je imela spete v čop.

Golob in Gabrova sta se v Luksemburg odpravila dan po tem, ko sta na družabnih omrežjih objavila posnetek sprejema na Ljubljanskem gradu, ki se je odvil v začetku septembra. Z njim sta odgovorila na govorice, ki so se pojavile v nekaterih medijih, da sta se razšla.