Gola Alenka Košir razgrela družabna omrežja (FOTO)

FOTO: Instagram

, rojena, je tista rjavooka in rjavolasa lepotica, ki je pred leti omrežila tedaj enega najbolj zaželenih slovenskih samcev, junaka belih strmin. Alenka in dve leti starejši Jure sta bila dolga leta eden najlepših slovenskih parov. Ljubezen sta leta 2001 kronala s poroko na Blejskem gradu, rodili so se jima trije otroci, hčeriinin sinLjubezen je vmes ugasnila, Jure in Alenka sta se leta 2016 ločila in ljubezensko srečo našla v objemu drugih partnerjev. Alenka je do ušes zaljubljena v, Jure pa v svojoAlenka je postala prava spletna vplivnica, saj svojim načinom življenja navdušuje številne sledilce. Ta vikend si je s svojim dragim privoščila razvajanje v Rovinju, med drugim tudi obisk restavracije z Michelinovo zvezdico. Alenka je na instagramu objavila tudi fotografijo iz hotelskega bazena. Pogumno se je gola namočila v bazen s samo 10 stopinjami in priznala, da je velika oboževalka savnanja in knajpanja.