Godler ima novo knjigo

Jure Godler je moški, ki se ne zna dolgočasiti. Če ne igra golfa, uživa v vožnji z izbranimi avti ali razvaja brbončice v dobri družbi, snema TV-oddaje, podkaste, sklada glasbo in piše knjige. V sredo je predstavil svoj drugi roman, sicer pa že četrto knjigo, vse skupaj pa zabelil z VIP-zabavo, o kateri se še vedno govori. Družba, v kateri je bilo kar nekaj najopaznejših in tudi kup svežih ustvarjalcev na domači medijski in popkulturni sceni, se je zbrala v klubski hiši golfišča na Smledniku in z gostiteljem nazdravila novi stvaritvi. Da je bil dogodek res poseben, so lahko prisostvovali tudi snemanju prvega podkasta Gospoda pred živim občinstvom, trio Janija Šepetavca pa je premierno izvedel temo Casino Banale, katere notni zapis je Jure objavil na koncu lanske istoimenske uspešnice. Tudi v drugi epizodi štiridelne trilogije Vohun, ki me je okužil imata glavno vlogo nerodna tajna agenta Filip Novak in Spencer S. Spencer. Tokrat ne bosta reševala le Slovenije, ampak celotno Evropo, pot ju pelje prek Avstrije, Londona, Benetk in Caprija, ob tem pa morata maščevati še smrt svojega bivšega šefa. Prvo poglavje je brezplačno na voljo na spletni strani založbe Primus.

Komentarji: