Gliste osvajata glasbeno sceno, na YouTubu imata že skoraj 5000 ogledov v parih dneh

Slovenska ustvarjalca glasbenih vsebin po imenu Gliste osvajata družbena omrežja. S svojo glasbo in vsebinami sta na YouTubu in TikToku hitro pritegnila pozornost in imata za pesem Stanka v parih dneh že skoraj 5000 ogledov.

Mlada ustvarjalca sta se odločila, da obraz v videospotih skrijeta za zanimivim dizajnom, in sicer imata na glavi unikatno kartonasto škatlo, na katero sta nalepila oči, usta in lase.

Skrita identiteta je ena izmed njunih ključnih značilnosti, saj želita, da njuno ustvarjanje govori samo zase, brez vpliva prepoznavnosti na njuno zasebno življenje.

Za Ptujinfo je skrivnostni dvojec povedal, da rada ustvarjata glasbo brez omejitev, njune pesmi pa pogosto nastajajo med sprehodi po Halozah ali celo v bazenu, kjer hitro zapišeta ideje, preden jih pozabita. Gliste ustvarjata v »naredi sam« duhu – samostojno, s preprostimi sredstvi in predvsem z željo, da bi glasba ljudi zabavala.

Za skrivno identiteto se je v preteklosti odločilo več tuji glasbenikov. Najbolj znani med njimi so The Residents, ameriški umetniški kolektiv in art rock skupina, znana po svoji avantgardni glasbi in multimedijskih delih.

Skrivnostne Gliste smo za intervju poprosili tudi sami in glasbenika sta prijazno potešila našo radovednost.

Koliko časa že ustvarjata glasbene vsebine?

Z glasbo (produkcijo) se ukvarjava že skoraj dvanajst let. Projekt Gliste se je počasi razvijal zadnja štiri leta, ko je nastala prva pesem »Stanka«, ki jo je navdihnila učiteljica iz osnovne šole.

Pesmi so sprva nastajale za čisto zabavo – brez konkretnih ciljev oz. ideje da bi jih sploh kdaj izdala. Ker se je teh pesmi skozi čas nabralo kar nekaj, sva se odločila, da jih izdava kot album.

Večino pesmi sva ustvarila, ko nama je zmanjkalo navdiha za ostale projekte, ki jih jemljeva bolj resno. Čeprav nama ravno Gliste trenutno vzamejo največ časa.

Ker imava še druge projekte z različnimi glasbenimi stili, se ti pogosto prepletajo – kljub temu pa je vsak projekt po sebi nekaj posebnega. Pri Glistah sva to dosegla z otroškimi vokali, zabavnimi besedili in igrivo glasbeno produkcijo.

Zakaj sta se odločila skriti identiteto in kdaj jo bosta razrila?

Pri tem projektu se nama zdi, da ni pomembno, kdo se skriva pod masko. Saj ne gre za osebno promocijo, ampak za projekt, ki ga želiva predstaviti kot smiselno in zaokroženo celoto.

Na nek način se želiva z videzom približati tudi širši publiki – ne kot še en obraz na sceni, ampak kot nekaj vizualno in konceptualno unikatnega, kar si je morda celo lažje zapomniti.

Pomembno nama je, da projekt stoji samostojno – brez povezovanja z najinimi imeni, obrazi ali preteklimi projekti.

Podatki o avtorstvu so sicer javno dostopni – če koga res zanima, jih lahko najde. Ampak to nima nobene zveze s tem, kako želiva projekt predstaviti. Gliste niso zgodba o naju, ampak o ideji, ki jo razvijava

Pod masko pa se lahko skriva kdorkoli, morda nas je celo deset, ki se v videospotih izmenjujemo ... To nama omogoča da lahko vključiva talente drugih predvsem tam, kjer sama ne znava ali ne zmoreva.

Kateri komad vama je najbolj blizu?

Vse pesmi so nama zelo blizu glede na to, da je to ožji izbor vseh pesmi, ki sva jih ustvarila skozi leta.

Med najinimi favoriti so Gliste in Biserka (ki izideta 1. julija na albumu Sprehod)

Imata ob sebi managerja?

Managerja nimava, za zdaj vse vodiva sama. Če pa bi se pojavila večja želja po nastopih s strani publike ali priložnosti za sodelovanja, bova o tem razmislila.

Kako nastajajo vajini glasbeni spoti, so zelo odbiti, od kod črpata ideje in denar za produkcijo?

O vizualni podobi sva začela razmišljati šele, ko je bil album v celoti končan. Ker so otroški vokali prisotni v vseh pesmih, sva najprej pomislila na neko risanko – nekaj igrivega, vizualno preprostega, a hkrati dovolj zapomljivega.

Začela sva razmišljati o kostumih in šele po nekaj neuspelih poskusih sva se odločila, da uporabiva škatlo kot ogrodje. Iz tega so se razvile vse ostale ideje – komično veliki zvočniki, saksofon, frulica, kitara v obliki rože in pa osrednji del - sintesajzer »KROG« (premetanka iz Korg).

Ideje večinoma nastanejo spontano, včasih je pa potrebno kar veliko truda, da sploh prideva do neke dovolj dobre ideje. Ker imava izkušnje z ustvarjanjem glasbe in videospotov iz drugih projektov, lahko vse narediva sama. Vendar cel proces traja nekoliko dlje, saj morava sama prestavljati kamero, snemati, montirati, animirati itd.

V celoti gre za »DIY« produkcijo, da torej vse počneva sama, kar nama omogoča, da privarčujeva veliko denarja.

Kljub temu so stroški projekta višji, kot sva pričakovala, zato upava, da si vsaj nek delež povrneva s prodajo CD-jev, ki so že na voljo na spletni strani gliste.bandcamp.com.

Vendar nama denar ni toliko pomemben kot to, da projekt predstaviva in izpeljeva tako, kot sva si ga zamislila. V vsakem primeru bova iz izkupička na koncu stavila na rdečo!

Nastopata tudi v živo?

Zaenkrat še ne, sva pa že začela razmišljati, kako bi se lotila nastopanja. Morda prvič nastopiva že letos!

Koncerti še niso potrjeni, a že razmišljava o nastopih v bližnji prihodnosti. Morda kot predskupina skupini, ki jo zaenkrat še nočeva razkriti.

Zakaj imata škatlo na glavi - kdo je naredil dizajn?

Vse scenske elemente sva ustvarila sama. Škatlo sva izbrala, ker je bila najbolj enostavna za izdelavo – že sama po sebi predstavlja ogrodje, na katerega sva lahko nalepila različne materiale in jo tako prilagodila po svoje.