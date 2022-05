Glejte in se čudite: znana Slovenka in Konstrakta sta kot dvojčici

Naziv Femme fatale, za katerega je bila Jerca Legan Cvikl nominirana pred leti, ji vsekakor pristoji, saj poleg tega, da je mamica dveh otrok, opravlja tudi dobršen kos vlog kot novinarka, publicistka, antropologinja, igralka, skratka, vsestranska ženska. »Po tem, ko smo javno predstavili zadnjo monografijo "Črna umetnost" - o zgodovini tiskarstva in fenomenu tiskane slovenske besede, brez katere kot narod ne bi obstali, so se pod mojim budnim očesom začele ustvarjati še štiri knjige. Prva je zgodba za otroke in mladino, z izjemno relevantno tematiko pasti odraščanja, ki nastaja v tesnem sodelovanju z znanim slovenskim igralcem in eno najbolj priljubljenih ilustratork. Najverjetneje bo pripravljena do jeseni. Z drugo publikacijo, monografijo, nadaljujemo opus kulturne dediščine na Slovenskem in bo posvečena slikarski umetnosti. Tretja je pesniška zbirka gorenjske umetnice, ki slikovito orisuje neokrnjeno pokrajino in opeva občutke vsakdana, ki prihajajo iz srca. Četrta knjiga je strokovna literatura, kot priročnik za lobiste, ki stopajo na pot postopne profesionalizacije tega poklica tudi v Sloveniji. Sicer pa mi ogromno časa v predpoletnih mesecih vzamejo snemanja slovenskih nadaljevank in filmov ter reklam, slednje so pretežno za tuj trg. Medtem, ko na Bledu potekajo polne priprave na skorajšnjo turistično sezono. V treh apartmajih lahko gostim do petnajst ljudi in moram priznati, da mi je tudi delo z gosti vedno v veliko veselje«, je povedala vedno aktivna Jerca, ki pa so ji pred kratkim dodali še en naziv. Namreč, pravijo ji, da je zelo podobna srbski pevki Konstrakti, ki je nastopila na letošnji Evroviziji. Moramo priznati, da je podobnost res velika.

Jerca Legan Cvikl in Konstrakta FOTO: S. J.