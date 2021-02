Glejte in se čudite, kako danes poje Sanja Grohar (VIDEO)

V nedeljo je na male zaslone prišel nov pevski šov Kdo si ti?. Prva oddaja je postregla s senzacionalnimi maskami in pevskimi nastopi. Med vsemi je gotovo vse najbolj presenetila čebela, v katero je bila našemljenaSanja je zapela tri zahtevne skladbe, prva je bila uspešnicaChandelier, drugaRitual, tretja paLove You Like a Love Song.Sanjo so na spletnih omrežjih zasuli s pohvalami in se v en glas strinjali, da ji je bila tedaj, ko je skušala graditi glasbeno kariero, povzročena krivica, saj ji ni šlo povsem po maslu. Leta 2006 je denimo predstavila svojo skladbo Boljša sem od nje, leta 2007 Varaj me, varaj, leta 2008 pa Črni dež ... Nazadnje smo jo slišali peti pred približno osmimi leti, ko je posnela videospot za skladbo Magic.