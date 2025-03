Gledališčniki KUD Marice Kerenčič: Gospa ministrica navdušila Pesničane (FOTO)

Drugi teden v marcu je bil v Pesnici v znamenju Gospe ministrice. A ne gre za katero od naših šestih ministric aktualne slovenske vlade, temveč ministrove soproge Živke Popović, kot si jo je zamislil Jože Kašman, ki je režiral komedijo Branislava Nušića, izvedli pa so jo ljubiteljski gledališčniki Kulturno-umetniškega društva (KUD) Marice Kerenčič iz Pesnice, ki so komedijo predstavili v dvorani, poimenovani po dramatiku in pisatelju Tonetu Partljiču, ki si je premiero tudi ogledal.

Prav Partljič je tisti, ki je po desetletjih premora pred šestimi leti pomagal obuditi nekoč bogato gledališko življenje v domači Pesnici. V tem obdobju delovanja so na oder postavili pet odmevnih uprizoritev, za katere so prejeli številne nagrade in priznanja. Na lanskem Festivalu komedije v Pekrah jo je za vlogo Jasmine Rudolf v Partljičevi nostalgični komediji Čaj za dve prejela Andreja Senčar, ki je tokrat odigrala lik gospe ministrice Živke Popović.

Obsežna igralska zasedba Gospe ministrice v režiji in priredbi Jožeta Kašmana šteje 16 igralcev.

Motor pesniške dramske skupine Jože Kašman je predstavo zrežiral, priredil in odigral vlogo strica Vase.

Dogajanje je postavljeno v začetek 20. stoletja v Beogradu, kjer Živkin mož, prej nepomemben uradnik, čez noč postane minister. Živka se posledično nepričakovano znajde v svetu visoke družbe in zelo se trudi, da bi se ji čim bolj prilagodila.

Zato spremeni svoj videz in manire, »naroči« si celo ljubimca, samo da bi dokazala, da je sposobna biti prava gospa ministrica. Nenadoma se na vratih pojavijo bližnji in daljni sorodniki, ki od novopečene gospe ministrice pričakujejo takšne in drugačne privilegije. A kot se za komedijo spodobi, se zgodba kmalu obrne.

Skorajda stoletje po nastanku komedija še vedno navdušuje tako v ljubiteljskih kot profesionalnih gledališčih.

V zgodbi preobratov poleg Andreje Senčar nastopa še 15 igralk in igralcev, Marko Trampuš, Jože Kašman, Andreja Mir, Mojca Verčkovnik, Neja Kašman, Kim Kašman, Andrej Brdnik Stupan, Marko Mir, Drago Krampl, Breda Kujundžić, Vesna Trampuš, Alenka Truntič, Marjan Žugman, Dragan Grgić, Zvonko Pal ter Miha Mir.

Prizor iz predstave

Čeprav gre za ljubiteljsko gledališče z ne prav skromno igralsko zasedbo, je moral režiser, ki je hkrati priredil tekst, izpustiti kar deset Nušićevih likov in originalno dolžino predstave iz treh ur za skoraj polovico skrajšati, da je bila uprizorljiva v amaterskih razmerah. Z mislijo in ciljem, da ne bi okrnil Nušićevega duha komedije. To mu je, če gre soditi po prvih odzivih publike in strokovne javnosti, odlično uspelo.

V treh dneh si je Gospo ministrico ogledalo okoli 700 ljudi, vabila za gostovanje pa že prihajajo tako iz Slovenije kot iz zamejstva. A še preden se bo podala v svet, pesniške gledališčnike čaka še nekaj gostovanj z uspešnico pretekle sezone, Burko o jezičnem dohtarju, s katero se bodo predstavili tudi na letošnjem Festivalu komedije v Pekrah.