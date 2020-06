Zmagovalec šova Kmetija, ki je zatem šovu Zvezde plešejo zavrtel še, je šokiral svoje sledilce.namreč zelo trdo trenira in skrbi, da je v odlični formi.Svoje telo je tako izklesal do popolnosti in seveda to delil na spletu. Seveda je s tem požel val občudovanja in odobravanja zlasti pri Slovenkah.