Gledalci udarili po tekmovalcu: A se je šele zdaj spomnil, da nima ničesar?

Četrta sezona šova Ljubezen po domače je končana. Nastalo je več zaljubljenih parov, nekateri pa so doživeli razočaranje. Med njimi je tudi, ki je razkrila, da zverjetno nikdar ne bosta par. Ko ji je le uspelo premagati strahove pred ljubeznijo in novim razmerjem, se je očitno ustrašil prav on. Moti ga dejstvo, da ima Metka veliko hišo, on pa ničesar.»Z razumom sem dojel, da mogoče nisva najbolj kompatibilen par na tem svetu,« je razkril in dodal, da to ni ovira, da ne ostaneta čustveno povezana in si še kdaj privoščita kakšne lepe trenutke. »Jaz ne postavljam materialnih dobrin v ospredje. Kar je bilo, je bilo, kar imaš, imaš, zdaj potrebuješ le drug drugega,« je dejala Metka, a ji je Josip odgovoril: »Jaz se ne morem pustiti nikomur na tem svetu, da se bom 'šlepal' nanj.«Josipove besede so odmevale tudi na spletnem omrežju, tukaj je nekaj komentarjev (nelektorirano):»Bumbar ... Sej bi lohk odstopu na začetku k je vidu kak premoženje ima.. Hotu sam pokazat d on pa neki je..«»Sej je že prej vedel, kako premoženje ma, zakaj se je sploh pol prijavil«»Isto sem se jaz vprasala...pol pa se Brankota sam odstrani, igralec res..sele danes se je spomnil, da nima nic...pa saj to za Metko ni problem...ocitno je on velik problem«»Metka,Metka skoz si vedela da je igralec,skoz si vedela da je zivcen,ker je nekoc iskal uteho v alkoholu,vedela si tudi da od neke stvari je se vedno odvisen in to si spregledala,no sej danes ze ves da ga ni nič prida in da rad ima svoj prav in ce ni talo kot on rece ni nič od njega,pravtko pa dokler gre vse po tem ,da se on mora za nekaj borit ,se bo boril in igral,ko bo fobil svoje pa bo zacel izsiljevat kar vem da se ze dogaja,Metka sej ti nisi nic kriva k si si zelela cloveka ob sebi,pravtko tist k te je zadrzevalo da se odpres je bila varovalka do tega kar se je potem pokazalo in to zdaj že veš,nebi ti bilo treba izbrat Igralca, vendar vse se zgodi z razlogom in tudi to se je-no nej ti povem k si tko vredi zenska prsu bo ali pa je ze dan ko bo kr sel saj bo spoznal da ne more naprej in ni tko k on če da je in bo.Prav mas takim nič .....«