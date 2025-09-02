Gledalci okrcali nevesto in ženina v šovu: poglejte, kako jima je v bran stopila njena priča

Te dni je na male zaslone prispela nova sezona Poroke na prvi pogled. Medtem ko so nekateri gledalci nad tokratno izbiro udeležencev in strokovnjakov navdušeni, pa so se tudi tokrat našli posamezniki, ki kritizirajo šov ter neveste in ženine, ki na takšen način iščejo srečo v ljubezni.

Ustvarjalci oddaje so na facebooku spraševali gledalce, ali menijo, da bosta Mili in Matjaž dober par. Večina komentatorjev pravi, da ne, saj da sta si preveč različna. Ena od komentatork je Mili celo označila za domišljavo.

Se je pa pod objavo oglasila tudi Sandra, nevestina priča. »'Svaka' čast, šov je svetoven! Iz prve roke. Ostali pa, ki ste nasprotnega mnenja, imate dovolj izbire, ne vem, zakaj se izpostavljate s svojimi omejenimi komentarji,« je zapisala in dodala, da so strokovnjaki izbrali odličen par.