Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo

Predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber na svoji poroki nista poskrbela le za ganljiv obred, na katerem je marsikdo potočil tudi kakšno solzo, temveč tudi za nepozabna glasbena presenečenja.

Kot je medijem zaupal Golob, je Miran Rudan med obredom goste očaral z nastopom, ob izmenjavi prstanov pa je zazvenela zimzelena pesem Sreča na vrvici. Večerno slavje pred vilo Tartini je v ritmih poletja razgrela skupina Mambo Kings, ki je svate dvignila na noge.

Po besedah vodje zasedbe in nekdanjega klaviaturista Mambo Kingsov Aleša Bartola je šlo za eno najlepših porok in najboljše svate, kar so jih kdaj imeli.

Mambo Kings so zabavali svate. FOTO: Planet TV

Vzdušje ostaja zavito v tančico skrivnosti

Podrobnosti o tem, kako dolgo se je plesalo, kakšno je bilo vzdušje in katere pesmi so si svatje želeli, ostajajo neznane. Člani Mambo Kings so z mladoporočencema namreč podpisali pogodbo o nerazkritju informacij (NDA). Takšne pogodbe so v praksi namenjene varovanju občutljivih podatkov in zagotavljanju popolne zaupnosti.

Kazni za molk so visoke

Kot pojasnjuje pravna stroka, NDA pogosto vključuje visoke pogodbene kazni, ki so lahko določene kot enkratni znesek ali kot kazen za vsako posamezno kršitev. Namen visokih kazni je preprost, in sicer zagotoviti, da stranke dogovor spoštujejo in da informacije ne pridejo v javnost.

Na vprašanje, kdaj bodo lahko povedali kaj več o poroki, pa je Bartol odgovoril, da jih pogodba zavezuje dosmrtno. Torej podobno kot poročna zaobljuba med partnerjema.

Javno tako ostaja le znano, da sta Golob in Gabrova ustvarila spomin, ki bo ostal v krogu svatov. Za širšo javnost bo ta dogodek ostal zavit v tančico skrivnosti, zaradi katere bo o tej poroki zagotovo še nekaj časa govor.