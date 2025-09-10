NDA

Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo

Predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber sta dahnila usodni »da«, glasbeniki na poroki pa so morali podpisati pogodbo o molčečnosti.
Fotografija: Tri leta po usodni večerji sta postala mož in žena. FOTO: Facebook Robert Golob
Odpri galerijo
Tri leta po usodni večerji sta postala mož in žena. FOTO: Facebook Robert Golob

nina-cakaric
Nina Čakarić
10.09.2025 ob 10:55
10.09.2025 ob 11:37
nina-cakaric
Nina Čakarić
10.09.2025 ob 10:55
10.09.2025 ob 11:37

Poslušajte

Čas branja: 2:05 min.

Predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber na svoji poroki nista poskrbela le za ganljiv obred, na katerem je marsikdo potočil tudi kakšno solzo, temveč tudi za nepozabna glasbena presenečenja.

Kot je medijem zaupal Golob, je Miran Rudan med obredom goste očaral z nastopom, ob izmenjavi prstanov pa je zazvenela zimzelena pesem Sreča na vrvici. Večerno slavje pred vilo Tartini je v ritmih poletja razgrela skupina Mambo Kings, ki je svate dvignila na noge.

Po besedah vodje zasedbe in nekdanjega klaviaturista Mambo Kingsov Aleša Bartola je šlo za eno najlepših porok in najboljše svate, kar so jih kdaj imeli.

Mambo Kings so zabavali svate. FOTO: Planet TV
Mambo Kings so zabavali svate. FOTO: Planet TV

Vzdušje ostaja zavito v tančico skrivnosti

Podrobnosti o tem, kako dolgo se je plesalo, kakšno je bilo vzdušje in katere pesmi so si svatje želeli, ostajajo neznane. Člani Mambo Kings so z mladoporočencema namreč podpisali pogodbo o nerazkritju informacij (NDA). Takšne pogodbe so v praksi namenjene varovanju občutljivih podatkov in zagotavljanju popolne zaupnosti.

Kazni za molk so visoke

Kot pojasnjuje pravna stroka, NDA pogosto vključuje visoke pogodbene kazni, ki so lahko določene kot enkratni znesek ali kot kazen za vsako posamezno kršitev. Namen visokih kazni je preprost, in sicer zagotoviti, da stranke dogovor spoštujejo in da informacije ne pridejo v javnost.

Na vprašanje, kdaj bodo lahko povedali kaj več o poroki, pa je Bartol odgovoril, da jih pogodba zavezuje dosmrtno. Torej podobno kot poročna zaobljuba med partnerjema.

Javno tako ostaja le znano, da sta Golob in Gabrova ustvarila spomin, ki bo ostal v krogu svatov. Za širšo javnost bo ta dogodek ostal zavit v tančico skrivnosti, zaradi katere bo o tej poroki zagotovo še nekaj časa govor.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Gaber Golob Robert Golob poroka Mambokings

Priporočamo

Zvezdana Mlakar smrti zrla v oči: zdaj je razkrila, kaj se je zgodilo
Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo
Luka Dončić poskrbel za smeh v dvorani: takole se je pošalil z Markom Milićem (VIDEO)
Trump razkril vse! To si Melania misli o Putinu

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zvezdana Mlakar smrti zrla v oči: zdaj je razkrila, kaj se je zgodilo
Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo
Luka Dončić poskrbel za smeh v dvorani: takole se je pošalil z Markom Milićem (VIDEO)
Trump razkril vse! To si Melania misli o Putinu

Izbrano za vas

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.