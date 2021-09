Glasbenik vari svoje pivo

Najti je treba svojo nišo, je pa še prostor za pivo kljub konkurenci. Za pivo se vedno najde prostor.

Orleki so poskusili že vse tri sorte.FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Pevec legendarne zasavske skupine Orlekima po novem svoje pivo. Poimenovano, kakopak, orlek, ustvaril pa ga je njegov najstarejši sin. Ta se je odločil stopiti na poslovno pot varilca piva. Njegovi so ideja, znamka, okusi in proizvodnja, za vizualno podobo pa je poskrbel»Ja, zdaj smo zasavski pivovarji,« pravi Vlado ponosno. Glavno vlogo je torej prevzel sin, pomagajo pa seveda tudi njegova žena, mama, brata in seveda Vlado. »Sam bom pomagal pri promociji, pa poskusim ga tudi rad,« pravi v smehu. Čeprav ni pivovar, se na pivo precej spozna. »Pri našem pivu veliko vlogo igra voda. V naselju jo dobivamo s Partizanskega vrha in je bogata z železom ter odlična ne le za pitje, ampak tudi kot sestavina za pivo,« dodaja. Tako so ustvarili ne le eno, ampak tri vrste piva orlek. Svetlo je lahkotno, osvežilno, rdeče rahlo sadno, karamelno, temno pa je tipično pivo. Vsa vsebujejo alkohol, naredijo pa tudi katero posebno, na primer iz kostanjevega medu. Vlado pridno pomaga, kolikor se da. Začeli so počasi, lokalno, nadaljujejo regionalno, ciljajo tudi širše. Kar je zelo pomembno in kar ga tudi nadvse veseli, podprli so jih tudi Orleki.»Na kratko rečeno so navdušeni. Tudi poskusili so že vse tri sorte. Smo razširjena družina in bom vesel, če bomo kot skupina tudi mi nastopili kdaj na kakšni predstavitvi piva,« še pravi Vlado. Razkrije, da so doma za potrebe pivovarstva dozidali prostor in drugega dodatno uredili, tako da proizvodnja poteka na domačiji. Varijo na tradicionalni način, ročno, brez elektrike in električnih orodij, v bakrenih kotlih. »Postopek je zanimiv, traja dva meseca, da pivo lahko ponudiš kupcu. Enajst ur traja, da se pivo zvari, dva tedna, da fermentira, tri tedne, da karbonizira oziroma dobi mehurčke, potem še najmanj štiri tedne, da odleži,« razloži. Je v Sloveniji prostor za še eno vrsto piva oziroma tri? »Najti je treba svojo nišo, je pa še prostor za pivo kljub konkurenci. Za pivo se vedno najde prostor,« meni glasbenik, ki pohvali sina, ker trenutno večino stvari v zvezi z varjenjem opravi sam, v prihodnosti pa bodo verjetno potrebovali okrepitve.