Glasbenik se je zapletel v nenavadno stavo

Stave so pogosto izziv mnogih ljudi in tudi estradniki niso nobena izjema. Vse bolj priljubljeni glasbenikje eden tistih, ki se v stavah radi pomerijo s prijatelji in znanci. Prav te dni sta se pomerila s kolegom Srečkom. Padla je namreč ideja o tekmovanju, kdo od njiju bo prej izgubil deset kilogramov.»Oba jih imava nekaj odveč, zato ta najina stava najbrž ni presenetila nikogar. Kako bo oziroma kdo od naju bo potegnil kratko in kdo bo zmagovalec, pa bomo videli,« pravi. Kdaj se bo to zgodilo, ni znano, saj si časovnih omejitev nista postavljala. Ko se bo enemu od njiju posrečilo doseči magično mejo, bo igra končana. Njuna stava je zanimiva tudi zato, ker sta si fanta obljubila, da bo poraženec zmagovalcu mesec dni urejal okolico hiše.»Odločil sem se, da bom shujšal tako, da bom pil vodo namesto sladkane kave, brezalkoholnih in alkoholnih pijač. Tako se bom počutil sitega in bom posledično manj pojedel ter s tem zmanjšal kalorije, ki bi jih z uživanjem hrane vnesel v telo,« pevec razkrije svoj načrt. Poleg tega bo v svojo dnevno rutino uvedel tudi telesno aktivnost.Plavanje in kolesarjenje bosta tisti dejavnosti, ki bosta poskrbeli, da se bo pošteno razgibal. Da omenjeni izziv ni niti malo lahek, lahko sklepamo po tem, da sta si ga prijatelja zadala v času največje vročine. »Na žalost se bom moral, če hočem doseči zastavljeno, odpovedati tudi sladoledu in špricarju. To dvoje bo po mojem najtežje. Ne le zato, ker je tako vroče, ampak ker oboje naravnost obožujem. Spomladi, jeseni in pozimi bi še nekako šlo, zdaj, poleti, pa mi bo trda predla. Tudi sam sem radoveden, če bom zdržal in če mi bo uspelo,« pravi pevec, ki se bo za nekaj časa odpovedal tudi kruhu, testeninam in krompirju.