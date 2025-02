Glasbenik in voditelj Tim Kores žaluje, njegovo družino doletela tragedija (FOTO)

Radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori je na družbenih omrežjih razkril, da je nepričakovano izgubil očeta.

Kot je zapisal 35-letni Kores, se je poslovil njegov oče, ki je bil tudi oče njegove mlajše sestre Zale, prav tako glasbenice. »Za vedno je nepričakovano odšel moj dragi oče. Trga se mi srce. Hvala vsem za sožalje,« je zapisal na Instagramu in s sledilci delil svojo bolečino ob izgubi.

Timu so sožalje izrekli tudi znani Slovenke in Slovenci, med drugim Eva Boto, Jerica Zupan, Anja Ramšak, Alya, Challe Salle, Tinkara Fortuna in številni drugi.

Družini sožalje izreka tudi naše uredništvo.